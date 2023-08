Solano: operativos de seguridad para evitar los saqueos

Los helicópteros sobrevolando el territorio quilmeño en la mañana del jueves causaron revuelo entre los vecinos y muchísima expectativa ante la posibilidad de que los saqueadores actúen con violencia, como ya lo han hecho en otros municipios. Si bien no se reportaron oficialmente aún siniestros de tal característica, lo cierto es que el miedo creció y los propietarios empezaron a tomar sus propios recaudos. Así lo contó el experimentado empresario, que lamentó esta triste situación aunque dio tranquilidad.

"Tuve una reunión con las autoridades municipales y los helicópteros los puso la Policía de manera preventiva. Por suerte tomaron cartas en el asunto y acá no hubo ningún hecho confirmado. Ni siquiera un intento, en lo que es Solano y Quilmes", sostuvo. Y agregó sobre los rumores: "Hay mucha información en redes sociales, pero acá no hubo complicaciones. Duplicaron los servicios y actuaron rápido".

De todos modos, según le explicó a El Quilmeño, los dueños de comercios tomaron medidas extremas que afectan, por desgracia, claramente sus ventas, aunque no parece haber por el momento alternativas que sean distintas. Sobre esto, confesó que estuvieron cerrando antes de tiempo las persianas, mucho antes de que oscurezca por miedo a sufrir las consecuencias del accionar de los criminales. "Supone una pérdida de dinero muy grande", indicó.

También dio su opinión sobre cómo se arman los saqueos y entiende que es algo totalmente planificado al detalle.

"Son hechos digitados. No es que la gente se autoconvocó. Está todo armado para generar que se propague a otros municipios", soltó. "Y que la gente cierre antes es todo por rumores: ninguno lo hizo por una noticia verdadera o por una orden", agregó.

"Desde la Cámara de Comercio pedimos que sean prudentes con el manejo de la información y que si llegan a tener algo confirmado, ahí sí que publiquen los videos. Armamos un grupo de Whatsapp para trabajar con el Municipio y las fuerzas policiales de manera articulada", dijo. Y agregó: "Hay operativos en las articulaciones: en la estación de Solano, en la rotonda de Pasco y en Avenida 12 de Octubre".

Preparados

Por último, confirmó que no saben hasta cuándo tendrán que manejarse de esta manera, aunque no pueden asegurar que no habrá saqueos. Todo está por verse, pero aseguró que están altamente preparados para enfrentar cualquier tipo de situación.