Quilmes buscará sumar a Arnaldo Pitu González

El artillero del Torito de Mataderos es uno de los nuevos apuntados por el Cervecero y fue el propio Lemos quien tomó contacto con el baluarte y al respecto indicó, en diálogo con FMQ: “Hablé con él y desea venir, el problema es que Chicago no lo quiere largar y nosotros no podríamos tener chances. Yo lo dirigí anteriormente, escuché el rumor y lo llamé. Me dijo que cuando vuelva de sus vacaciones charlará conmigo. Es un jugador que en este momento me encantaría tener en el equipo, pero está complicado”.

Si bien por ahora es una expresión de deseo, el contacto que Lemos tuvo con el Pitu González resultó alentador para el DT desde el punto de vista de las opciones que manejan, puesto que seguirá las conversaciones con otros jugadores a la espera de un “sí”.

Lemos indicó que no se hace ilusiones con el delantero, y agregó: “Yo lo veo difícil, casi imposible. Se hizo la gestión, y la realidad marca que no peleamos el torneo de Chicago. Si ellos lo pierden van a tener sus problemas. Es un jugador que me gustaría, pero no lo cuento en lo inmediato”.

Sobre el eje de las incorporaciones, además señaló: “Se busca un jugador de recorrido, pero no es nada fácil; quiero futbolistas de tres cuartos para adelante”.

El actual DT se refirió al presente del Cervecero, donde los números están en rojo y la premisa es llegar a la salvación: “Uno está con una mochila de un club centenario y con el objetivo de llevarlo en junio a la orilla”.

Y valoró que muchos de los jugadores del plantel hayan sido de su formación en el Predio de Alsina y Lora, lo que le da un valor agregado: “Conocemos a los chicos y siempre pelearon arriba en sus categorías. Lo que nos está faltando es agregarle un promedio de edad, experiencia y recorrido. Ellos tienen con qué y yo tengo la ventaja de conocerlos”.