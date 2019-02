Quilmes y Chacarita, dos equipos unidos por la necesidad

El partido se jugará en el estadio Centenario de Quilmes desde las 21.05 y transmitido por TyC Sports.

Tanto Quilmes como Chacarita afrontan una campaña de resultados adversos con 13 puntos para cada uno, pero el equipo quilmeño está apremiado en la tabla de promedios con la penúltima posición en lucha directa con Los Andes que ocupa la zona de descenso.

Quilmes, con cinco empates en forma consecutiva, no gana desde la quinta fecha y Chacarita no lo hace desde la octava jornada. En el Funebrero hubo pintadas en la cancha y el clima no es el mejor.