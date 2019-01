Recuperó a Ponzio y asomó a un juvenil de la Quinta División

En River hubo novedades, ya que Marcelo Gallardo recuperó a su capitán, Leonardo Ponzio, de cara al juego de mañana ante Patronato (aunque no está garantizada su presencia), al tiempo que el entrenador le dio cabida en la lista de convocados al juvenil Enzo Jeremías Fernández (foto), volante ofensivo de la Quinta División que ya ha jugado para la Reserva. Si bien el Muñeco no dio los once nombres para el cotejo de la 16ta. fecha de la Superliga, será una formación plagada de habituales suplentes.