Sofi Morandi bancó a Julián Serrano: "Ojalá sea un tema que se resuelva en la Justicia"

"Para los que no saben, el vip del boliche al que salimos esa noche es un escenario que da a cientos de personas. De haber habido un acto de violencia de género no sólo lo aborrecería y saldría a decirlo sino que también muchísima gente se hubiera percatado”, tuiteó la influencer.

Tras estas palabras, Morandi agregó: “Y, aunque yo no lo hubiese visto, no necesitaría ver para creer. Pero, en este caso, me sorprende porque estábamos ahí y estuvimos ahí toda la noche. Nadie de seguridad sacó a Julián de la fiesta. De hecho, nos fuimos todos como a las 6 de la mañana, literalmente casi cerrando el boliche. Ojalá sea un tema que se resuelva como corresponde, en la Justicia”.

Al enterarse de la crítica, Serrano también optó por las redes sociales y se defendió: "Si me estás denunciando por violencia de género vamos a hablarlo como corresponde, en la Justicia. Esto no es un jueguito de adolescentes, es grave lo que estás haciendo. Tu relato se cae a pedazos en el momento en que decís que te quise pegar ante tres mil personas y me sacaron los de seguridad. De haber pasado eso la gente del lugar me hubiese escrachado", argumentó el ganador del certamen del Bailando.

Veremos cómo sigue toda esta historia. ¿Vos qué opinás de todo este escándalo?

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá,todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes