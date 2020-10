Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Get Lucky Dus , 7, P.Sotelo

Two Passion , 7, M.Asconiga

Most Peluquero , 7, F.Coria

UNLOCK YOUR WISH , 7, G.Hahn

DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 MA ISOLINA, 7, P.Diestra (h) (10) 0 2 La Vieja Chistera, 7, F.Menendez (9) 0 4,10 5 cps 3 Dama Queen, 7, W.Aguirre (3) 0 2,30 5 cps 4 Informate Sole, 7, R.Villagra (7) 0 6,20 1/2 cpo 5 Femme Royale, 7, D.E.Arias (5) 0 5,30 1/2 pzo 6 Occidental, 7, R.M.Torres (12) 0 24,90 4 cps 7 Llevo En Mis Oidos, 7, M.Delli Q. (2) 0 72,85 1 cpo 8 Que Bella Town, 7, A.Morua (11) 0 146,30 8 cps 9 Bella Alex, 7, C.Montoya (1) 0 59,70 2 cps ú Doña Nella, 7, D.R.Gomez (6) 0 17,45 7 cps - - - 0 Dividendos: MA ISOLINA $ 4,15, 2,10 y 1,40. La Vieja Chistera $ 1,65 y 1,20. Dama Queen $ 1,25. EXACTA $ 106,50. IMPERFECTA $ 49,25. TRIFECTA $ 180,10. DOBLE $ 450,50. TRIPLO $ 32.313,00. CUATERNA $ 63.543,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 552.000,00 . con 4 Aciertos $ 606,10.No corrieron: (4) Reina Nistel y (8) Lucky Nutt. Tiempo: 59s90c. Cuidador: J.C.Diestra. Stud: Fanilou (tan). La ganadora de 4 años es hija de Manipuler y Dafne Girl UNDECIMA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 RITA EN GREELEY, , Jorge Peralta (8) 0 2 Casa Embrujada, , O.Alderete (3) 0 2,65 cza 3 Seiter Ruler, 3, F.Roldan (10) 0 3,15 5 cps 4 Horas En Blanco, , D.E.Arias (5) 0 4,95 2 cps 5 Luna De Triomphe, , B.Enrique (7) 0 8,80 9 cps 6 Peluca Suave, , F.Aguirre (9) 0 78,20 1/2 cpo 7 Explotion, , P.Sotelo (6) 0 17,50 1 cpo 8 Anastasia Vega, , E.Siniani (1) 0 11,05 12 cps ú Reina Del Fuego, , R.M.Torres (2) 0 46,15 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: RITA EN GREELEY $ 5,00, 2,50 y 1,20. Casa Embrujada $ 2,00 y 1,20. Seiter Ruler $ 1,20. EXACTA $ 79,00. IMPERFECTA $ 33,50. CUATRIFECTA $ 523,50. DOBLE $ 1.827,50.No corrieron: (4) Xeneize, (11) Transa Johan y (12) Selfitz. Tiempo: 1'19s51c. Cuidador: M.J.Muñiz. Stud: Los Velezanos (az). La ganadora de 3 años es hija de Horse Greeley y Rita For Sale DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SHADOW HUNTER, 7, M.J.Lopez (11) 0 2 Pirate Freud, 7, I.Zapata (10) 0 6,45 1 1/2 cpo 3 Fornasin, 7, O.Alderete (3) 0 4,10 1 cpo 4 Todos A Combatir, 7, F.Aguirre (4) 0 41,00 3 cps 5 Luzurdo, 7, F.L.Goncalves (9) 0 4,05 cza 6 Morritos Freude, 7, F.Arreguy (h) (2) 0 16,00 4 cps 7 Rastafari, 5, M.La Palma (12) 0 18,55 3 cps 8 Il Romano, 7, Jose Gomez (6) 0 39,00 5 cps ú Mycroft, 7, R.M.Torres (8) 0 32,25 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: SHADOW HUNTER $ 1,80, 1,50 y 1,10. Pirate Freud $ 2,10 y 1,25. Fornasin $ 1,35. EXACTA $ 43,50. IMPERFECTA $ 27,25. TRIFECTA $ 53,20. DOBLE $ 127,50. TRIPLO $ 986,00. CUATERNA $ 12.833,00.No corrieron: (1) Dinozzo, (5) Ink Master y (7) Longobarditi. Tiempo: 1'0s12c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: Mataderos (azl). El ganador de 4 años es hijo de Global Hunter y Trouble Girl DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 BONITA RECOMPENSA, 7, F.Aguirre (1) 0 2 Fantasy Letal, 7, F.L.Goncalves (5) 0 7,70 3 cps 3 Michonne, 3, A.I.Romay (12) 0 8,80 2 1/2 cps 4 Espartana Sam, 7, D.E.Arias (6) 0 9,30 1 cpo 5 Wine Berry, , F.Menendez (4) 0 9,75 1/2 cpo 6 Campana True, 7, G.Hahn (3) 0 6,25 5 cps 7 Iunonis, 3, M.Alfaro (7) 0 79,40 2 1/2 cps 8 La Del Feudo, 7, R.M.Torres (9) 0 47,30 2 cps 9 Mani Ride, 7, W.Pereyra (10) 0 7,35 1 1/2 cpo 10 La Murillo, 3, M.A.Sosa (2) 0 37,25 1/2 cpo ú Milagrosa Eva, 7, I.Zapata (11) 0 112,15 8 cps - - - 0 Dividendos: BONITA RECOMPENSA $ 1,70, 1,60 y 1,45. Fantasy Letal $ 2,10 y 1,80. Machonne $ 2,30. EXACTA $ 86,50. IMPERFECTA $ 50,75. TRIFECTA $ 198,90. DOBLE $ 35,50.No Corrió: (8) Mandarina Sam. Tiempo: 1'0s53c. Cuidador: A.N.Ostheguy. Stud: Topo Viejo. La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y Mita Kuña DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 MASTER BRUJO, 3, N.Lacorte (15) 0 2 Vicenzo Inc, 7, E.Siniani (15a) 0 2,95 8 cps 3 Gobierno Digno, 7, D.E.Arias (10) 0 4,35 3 cps 4 Harlan Guest, 3, A.I.Romay (13) 0 8,30 1 cpo 5 Tan Brillante, 7, W.Pereyra (7a) 0 14,45 3/4 cpo 6 Dementor, 7, A.Giorgis (9) 0 26,20 1/2 cpo 7 Taw Descubierto, 7, I.Zapata (12) 0 20,10 4 cps 8 Astur Rules, 7, S.Barrionuevo (3) 0 87,70 2 cps 9 Dubai King, , F.Menendez (11) 0 39,50 3 cps 10 Cockney, 7, F.Vilches (8) 0 8,20 1/2 cza 11 Sapukay, 3, L.N.Garcia (14) 0 5,95 2 cps 12 Sembra Fitz, 7, M.Delli Q. (6a) 0 147,40 cza 13 Lindo Verano, 7, A.O.Lopez (16) 0 16,55 1 1/2 cpo 15 Lunes De Suerte, 7, D.R.Gomez (9a) 0 26,20 3 cps 16 Salvame Jorge, 3, M.A.Sosa (2) 0 57,95 cza 17 Castelina, 1, M.Giuliano C. (5) 0 12,20 1/2 cpo 18 Esta Taw, 7, G.Hahn (4) 0 18,65 2 cps 19 Nuevo Default, 3, M.Alfaro (6) 0 147,40 1 1/2 cpo ú Cudini, 7, F.Arreguy (h) (7) 0 14,45 1 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: MASTER BRUJO $ 2,95, 2,50 y 1,85. Gobierno Digno $ 2,15 y 1,80. Harlan Guest $ 2,15. IMPERFECTA $ 465,00. CUATRIFECTA $ 5.528,25. DOBLE DESQUITE $ 490,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 2.101,50. RECAUDACIÓN: $ 19.021.852. No Corrió: (1) Questioned. Tiempo: 1'23s67c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Giuse Y Michi. El ganador de 6 años es hijo de Master Of Hounds y Sunbury las más leídas Sofia Vergara casi muestra todo en la bañera Lali Espósito posó en bikini verde y se llevó todos los suspiros Mató a su ex pareja y la Justicia consideró que actuó en legítima defensa Romina Malaspina, furor en Instagram con su sensual perreo Sofía Vergara deslumbró con sus fotos en bikini UNLOCK YOUR WISH. Most Peluquero. Serrano Soy. EXACTA. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos59s84c.A.A.Piana.Don Kin. El ganador de 4 años es hijo de Remote y Urbania