Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 INDIAN DREAMING, , B.Enrique (10) 136446 2 Force Majeure, 5, W.Pereyra (2) 270164 2,50 pzo 3 Beauty Dubai, 7, G.Villalba (8) 123928 5,45 1 1/2 cpo 4 Bert Katrina, 7, D.E.Arias (3) 93807 7,20 5 cps 5 Muy Peluquera, , K.Banegas (1) 47231 14,30 2 1/2 cps 6 Furiosa Lad, 9, A.Allois (14) 4891 138,10 pzo 7 Rosseta Global, , L.Balmaceda (11) 17751 38,05 4 cps 8 Otilia Mia, 1, L.Dominguez (12) 4116 164,10 2 1/2 cps 9 Surge Rafaela, , S.Barrionuevo (6) 39847 16,95 2 cps 10 Smarty Nistel, 7, E.Ortega P. (5) 36215 18,65 3 cps 11 Esencial Candy, , N.Villarreta (7) 127436 5,30 8 cps 12 Esta Vuelta, 7, C.Menendez (4) 28680 23,55 3/4 cpo ú Samba Saravah, 2, Jorge Peralta (9) 15368 43,95 5 cps - - - 945879

Dividendos: INDIAN DREAMING $ 6,40, 2,45 y 1,85. Force Majeure $ 3,35 y 2,00. Beauty Dubai $ 1,60. IMPERFECTA $ 64,00. CUATRIFECTA $ 1.624,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 236,00, a placé $ 34,00. TRIPLO $ 3.970,00. PICK 4 $ 8.166,00. RECAUDACIÓN: $ 22.182.112. No Corrió: (13) Señorita Ling. Tiempo: 56s48c. Cuidador: C.A.Davila. Stud: 14 De Julio. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y In The Bar