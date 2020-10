Resultados de ayer en el Hopódromo de San Isidro

QUINTA CARRERA- 1400 METROS ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 EL PUCHY, , A.Giannetti (9) 153476 2 Caro Key, , O.Alderete (8) 7702 40,85 1/2 cpo 3 Carpeteando, , M.La Palma (5) 6961 45,20 1 1/2 cpo 4 Hurry Harry, , B.Enrique (2) 20430 15,40 2 cps 5 Agua Fuerte Song, , R.Blanco (1) 19126 16,45 cza 6 El De Rodas, , L.Cabrera (3) 8964 35,10 1/2 pzo 7 Key Clette, , L.Vai (15) 15890 19,80 1 1/2 cpo 8 Lunatico Blues, , D.Ramella (6) 61092 5,15 pzo 9 Jocudo, , A.Domingos (12) 82796 3,80 6 cps 10 Influenciado, , L.Balmaceda (4) 10316 30,50 4 cps 11 Del Trianon, , W.Pereyra (14) 20631 15,25 1/2 cpo 12 El Ecologista, , W.Moreyra (11) 8850 35,55 2 1/2 cps ú Nazare, , I.Monasterolo (13) 23745 13,25 1 1/2 cpo - - - 439981 ; ; Dividendos: EL PUCHY $ 2,05, 1,60 y 1,50. Caro Key $ 9,95 y 5,30. Carpeteando $ 6,25. IMPERFECTA ú $ 511,00. TRIFECTA $ 8.416,00. DOBLE $ 132,00. CUATERNA JACKPOT $ 5.789,25.No corrieron: (7) Master Clette, (10) Mustang Craf y (16) Es Pirado. Tiempo: 1'21s9c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. El ganador de 3 años es hijo de Flesh For Fantasy y Alegria Total SEXTA CARRERA- 1400 METROS ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 TIGRE EMPERADOR, , A.Giannetti (13) 112410 2 Selenium Halo, , W.Pereyra (7) 13721 21,30 2 cps 3 Es Empirico, , F.L.Goncalves (14) 40876 7,15 1 1/2 cpo 4 Balaju, , E.Ortega P. (1) 70425 4,15 1/2 cpo 5 Marcado Estoy, , A.Domingos (4) 49537 5,90 2 1/2 cps 6 Gamberi, , P.Carrizo (3) 14188 20,60 1/2 cpo 7 El Marmitazo, , R.R.Barrueco (5) 7513 38,90 2 1/2 cps 8 Linesman, , L.Balmaceda (16) 1624 180,00 1 cpo 9 Sauce Solo, , O.Alderete (6) 24254 12,05 1 cpo 10 Mar Ligure, , J.Leonardo (2) 1753 166,75 3 cps 11 Indiglow, , B.Enrique (11) 15183 19,25 3 1/2 cps 12* Le Capitan, , M.Valle (9) 14327 20,40 1/2 pzo 13 Bombardero Caza, , R.Blanco (8) 30444 9,60 2 1/2 cps 14X Sigo Pensando, , G.J.Garcia (10) 2489 117,40 12 cps 15 Real Inca, , E.Siniani (15) 7888 37,05 8 cps ú Punisher, , L.Franco (12) 1340 218,05 9 cps - - - 407973 - - (*) Se cayó el jinete (X) Largó frío ( ) Largó frío ; Dividendos: TIGRE EMPERADOR $ 2,60, 1,75 y 1,35. Selenium $ 4,60 y 3,25. Es Empirico $ 2,55. IMPERFECTA $ 98,00. TRIFECTA $ 4.824,00. DOBLE $ 73,50. TRIPLO $ 1.775,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'20s92c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: El Deseado. El ganador de 3 años es hijo de Cosmic Trigger y Besha SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 DOÑA NIEVE, , F.Barroso (3) 54355 2 Marian Ruler, , F.L.Goncalves (7) 79062 3,85 4 cps 3 Enumerable, , E.Ortega P. (11) 152195 2,00 3/4 cpo 4 Killingthefield, 7, P.Carrizo (12) 32730 9,30 1/2 cpo 5 Bela De Mais, , A.Giannetti (1) 24254 12,55 1/2 pzo 6 Mallorquina Global, , A.Castro (6) 6560 46,40 3 1/2 cps 7 Ian, , L.Vai (4) 4730 64,35 3 cps 8 Loriana, 7, G.Calvente (15) 47561 6,40 cza 9 Escapate, , I.Monasterolo (9) 13350 22,80 1/2 cpo 10 Buena Amiguita, , R.R.Barrueco (5) 3696 82,35 9 cps ú Pontinia, , B.Enrique (13) 5590 54,45 5 cps - - - 424086 ; ; Dividendos: DOÑA NIEVE $ 5,60, 3,35 y 1,65. Martian Ruler $ 2,30 y 1,75. Enumerable $ 1,25. IMPERFECTA $ 281,00. TRIFECTA $ 1.568,00. DOBLE $ 458,00. QUINTUPLO: a ganador $ 331.262,25, a placé $ 900,00.No corrieron: (2) Flesh Coco, (8) Best Offer, (10) My Serve y (14) Corbeille. Tiempo: 1'20s82c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. La ganadora de 3 años es hija de Orpen y Dona Niarchos OCTAVA CARRERA- 2400 METROS Clasico Progreso (g. Iii) - GRUPO III ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 VILLAGE KING, 0, B.Enrique (10) 124217 2 Milione, 0, E.Ortega P. (4) 20831 16,10 8 cps 3 Global Big, 0, A.Giannetti (5) 66413 5,05 1 1/2 cpo 4 Last Corredor, 0, G.Bonasola (2) 15672 21,40 1/2 cpo 5 Global Poderoso, 9, R.Blanco (3) 77997 4,30 cza 6 Springtime, 0, C.Velazquez (6) 38330 8,75 2 cps 7 Guest Seattle, 0, F.L.Goncalves (11) 40901 8,20 v.m. 8 Keen, 0, G.Calvente (9) 41406 8,10 1/2 cpo 9 Dancing Mood, 0, J.Noriega (8) 2958 113,40 5 cps 10 Seulement Catcher, 0, C.Montoya (12) 16400 20,45 1 1/2 cpo 11 Victory Thirsty, 0, W.Pereyra (7) 12899 26,00 12 cps ú Cosmico Romano, 0, J.Leonardo (1) 9967 33,65 - - - - 467991 ; ; Dividendos: VILLAGE KING $ 2,70, 2,65 y 1,80. Milione $ 5,50 y 2,85. Global Big $ 1,80. IMPERFECTA $ 700,00. TRIFECTA $ 3.535,00. DOBLE $ 230,50. TRIPLO ESPECIAL $ 11.377,50. CUATERNA $ 8.956,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'27s38c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 6 años es hijo de Campanologist y Villard NOVENA CARRERA- 1000 METROS Clasico Cyllene (g. Ii) - GRUPO II ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 ELOGIADO, 0, O.Arias (5) 63416 2 Shamgar, 0, F.L.Goncalves (7) 55984 6,40 pzo 3 Hosarsiph Joy, 0, G.Bonasola (9) 96838 3,70 pzo 4* Sanson Greeley, 0, Jorge Peralta (6) 143320 2,50 1/2 pzo 5 Unity, 0, K.Banegas (10) 13005 27,55 3 1/2 cps 6 El Cubista, 0, F.Aguirre (8) 10760 33,30 pzo 7 Claro Secreto, 0, A.Castro (1) 18050 19,85 5 cps 8 Red Surge, 0, R.Blanco (4) 38735 9,25 cza 9 Macedonio, 0, P.Carrizo (2) 9871 36,30 1/2 cpo ú Empresariado, 0, G.Calvente (3) 51186 7,00 4 cps - - - 501164 - - (*) Largó frío ; Dividendos: ELOGIADO $ 5,65, 3,15 y 1,40. Shamgar $ 3,30 y 1,65. Hosarship Joy $ 1,30. EXACTA $ 312,00. TRIFECTA $ 1.211,50. DOBLE $ 126,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s35c. Cuidador: M.L.Roberti. Stud: Sta. Elena. El ganador de 7 años es hijo de Archipenko y Ellie DECIMA CARRERA- 1800 METROS Clasico Ensayo (g. Iii) - Copa Fernando Santamarina - GRUPO III ; ; ; Gan Pag. Dist. 1* DON RINGO , , F.Barroso (1) 33646 2 Solo Candombe, , G.Bonasola (7) 94777 3,55 2 cps 3 Expensive Gift, , F.L.Goncalves (5) 71587 4,70 3/4 cpo 4X I`m Always, , J.Noriega (3) 192262 1,75 1/2 pzo 5 Perforador, , W.Moreyra (4) 41031 8,20 cza 6 Señor Fancy, , F.Correa (6) 12991 25,90 1 cpo ú Mejor Que Perfecto, , A.Domingos (2) 25015 13,45 1 1/2 cpo - - - 471309 - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado ( ) Ligó suelta ; Dividendos: DON RINGO $ 10,00 y 4,30. Solo Candombe $ 3,25. EXACTA $ 515,00. TRIFECTA $ 3.625,00. DOBLE $ 1.082,50. TRIPLO CLASICO $ 33.240,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'46s96c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. El ganador de 3 años es hijo de Most Improved y Doña Varita UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 ALL GLORY, 7, A.Giannetti (1) 167006 2 Asturianisima, , D.Ramella (3) 44137 7,00 1/2 cpo 3 Kuga, , F.L.Goncalves (6) 41195 7,50 2 1/2 cps 4 Pokemon Go, , I.Monasterolo (7) 23318 13,25 1/2 cza 5 Aspen Forest, 5, A.Castro (5) 42911 7,20 3 cps 6* Examinaste, 7, L.Balmaceda (4) 33222 9,30 1/2 cpo 7 Allegresha, 7, E.Ortega P. (8) 21381 14,45 pzo 8 Bava, , S.Piliero (11) 5863 52,70 2 cps 9 Cantora Romana, 5, J.Noriega (9) 45104 6,85 cza 10 Tan Modosita, , C.Montoya (10) 4031 76,65 4 cps ú City Attend, 5, R.R.Barrueco (2) 1720 179,65 3/4 cpo - - - 429887 - - (*) Largó mal ; Dividendos: ALL GLORY $ 1,85, 1,40 y 1,25. Asturianisima $ 3,30 y 2,00. Kuga $ 1,85. IMPERFECTA $ 148,00. TRIFECTA $ 538,50. DOBLE $ 219,50.No Corrió: (12) Furiosa. Tiempo: 1'8s35c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y All Diamonds DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 MULTIPLICADOR JOY, 7, F.L.Goncalves (4) 0 2 Expressionista, 7, K.Banegas (14) 0 63,80 2 cps 3 Saigosguito, 7, F.Coria (15) 0 6,50 2 cps 4 Coding Sheet, 7, P.Carrizo (8) 0 14,85 1 1/2 cpo 5 Merello City, 7, A.Giorgis (2) 0 21,65 2 cps 6 Magic Cat, 5, E.Siniani (16) 0 56,15 2 cps 7 Gran Foras, 3, R.Garcia (11) 0 20,50 1/2 pzo 8 Sepik, 7, R.Alzamendi (6) 0 22,40 1/2 cpo 9* Isolino, 5, R.R.Barrueco (9) 0 21,05 1 cpo 10 Cornetin, 7, B.Enrique (5) 0 41,15 3 cps 11 Yunqui, 5, L.Cabrera (13) 0 12,40 1/2 cza 12 Expressive Candy, 7, J.Noriega (3) 0 39,40 3 cps 13 Anime, 7, G.J.Garcia (1) 0 15,70 2 cps 14X Vax Joy, 7, E.Ortega P. (10) 0 2,95 10 cps ú Señor Poporin, 7, R.M.Torres (7) 0 167,20 8 cps - - - 0 - - (*) Largó frío (X) Saltó al largar ( ) Cruzó al tranco ; Dividendos: MULTIPLICADOR JOY $ 2,40, 1,90 y 1,40. Expressionista $ 12,70 y 5,55. Saigosguito $ 2,05. IMPERFECTA $ 2.732,00. TRIFECTA $ 14.133,50. DOBLE $ 41,50. CUATERNA SELECTIVA $ 13.149,00. CADENA JACKPOT $ 25.117,50.No Corrió: (12) Pay Point. Tiempo: 56s1c. Cuidador: C.C.Fuentes. Stud: El Aljibe. El ganador de 5 años es hijo de Fortify y Burg Mulish DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 SWEET PRIZE, 7, G.Sediari (10) 131016 2 Hot Sauce (brz), 7, B.Enrique (11) 29999 10,70 1 cpo 3 Bibelot, 7, G.J.Garcia (8) 12514 25,65 2 cps 4 Don Nemesio, 7, A.Domingos (3) 6319 50,80 1 1/2 cpo 5 Polo Prince, 7, P.Carrizo (16) 43377 7,40 1/2 cpo 6 Tagum City, 7, J.Leonardo (13) 16419 19,55 2 cps 7 Miselo Cat, 5, W.Pereyra (9) 69780 4,60 2 1/2 cps 8 Sancionador, 7, G.Fuentes (4) 51358 6,25 1 1/2 cpo 9 Sapore, 7, W.Moreyra (15) 39385 8,15 1 1/2 cpo 10 Colorato, 5, F.Menendez (14) 3912 82,05 6 cps 11 Alocate, 7, R.Alzamendi (1) 2657 120,80 1 cpo 12* Siempreigual, 5, L.Balmaceda (6) 11801 27,20 1 1/2 cpo 13 Codi Bigote, 7, A.Castro (5) 3202 100,25 3/4 cpo 14 Reinado Legacy, 3, L.Tello E. (2) 12466 25,75 1/2 pzo ú Storm Perkins, 7, F.L.Goncalves (7) 14235 22,55 2 cps - - - 448441 - - (*) Largó retrasado ; Dividendos: SWEET PRIZE $ 2,45, 1,65 y 1,40. Hot Sauce $ 1,65 y 1,40. Bibelot $ 3,60. IMPERFECTA $ 265,00. CUATRIFECTA $ 47.860,00. DOBLE $ 59,00.No Corrió: (12) Sant Antimo. Tiempo: 55s66c. Cuidador: C.Sediari. Stud: El Quinton Lobos. El ganador de 5 años es hijo de Pure Prize y Sweet Beauty DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS ; ; ; Gan Pag. Dist. 1 DICKINSON, 5, M.La Palma (1) 26709 2 Kalivia, 7, G.Calvente (9) 96933 4,45 3 cps 3 Sweet Gin, , F.Menendez (6) 78428 5,50 1 cpo 4 Doña Global, 7, A.Giannetti (8) 68469 6,30 pzo 5 Playa Grosa, 7, S.Barrionuevo (2) 36555 11,80 3 cps 6 Qoyllur Riti, 7, P.Carrizo (4) 11366 37,95 2 cps 7 Italian Cat, 7, D.E.Arias (3) 102703 4,20 1 cpo 8 Fog Y Gof, 7, C.Velazquez (5) 14952 28,85 3 cps 9 Your Name, 7, F.L.Goncalves (13) 20395 21,15 4 cps 10* Joy Madlen, 7, E.Ortega P. (11) 51352 8,40 5 cps 11 True Sunshine, 7, I.Monasterolo (10) 59497 7,25 1 cpo 12 Lubiana, 7, C.Montoya (17) 22763 18,95 3/4 cpo 13 Terminante, 7, R.Alzamendi (7) 2054 210,00 2 cps 14 La Gran Novedad, 7, R.R.Barrueco (16) 2629 164,10 4 cps ú Sarafina Stripes, 7, G.Bonasola (15) 6353 67,90 9 cps - - - 601157 - - (*) Se escapó de los partidores ; Dividendos: DICKINSON $ 16,15, 7,70 y 5,75. Kalivia $ 3,20 y 2,65. Sweet Gin $ 2,20. IMPERFECTA $ 831,00. CUATRIFECTA $ 65.449,50. DOBLE FINAL $ 11.525,00. TRIPLO $ 28.635,00. CUATERNA $ 17.047,50. QUINTUPLO: a ganador $ 83.292,00, a placé $ 296,50. RECAUDACION: $ 30.703.819. No corrieron: (12) Ros Grande Nis y (14) Giria Latina. Tiempo: 1'33s51c. Cuidador: V.Penna. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 4 años es hija de Suggestive Boy y Duty Bound SWEET PRIZE. Hot Sauce. Bibelot. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (12) Sant Antimo55s66c.C.Sediari.El Quinton Lobos. MULTIPLICADOR JOY. Expressionista. Saigosguito. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA SELECTIVA. CADENA JACKPOT.No Corrió: (12) Pay Point56s1c.C.C.Fuentes.El Aljibe. El ganador de 5 años es hijo de Fortify y Burg Mulish ALL GLORY. Asturianisima. Kuga. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (12) Furiosa1'8s35c.C.D.Etchechoury.Las Monjitas. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y All Diamonds DON RINGO. Solo Candombe. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO CLASICO. Corrieron todos1'46s96c.C.D.Etchechoury.San Benito. El ganador de 3 años es hijo de Most Improved y Doña Varita ELOGIADO. Shamgar. Hosarship Joy. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos55s35c.M.L.Roberti.Sta. Elena. El ganador de 7 años es hijo de Archipenko y Ellie VILLAGE KING. Milione. Global Big. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO ESPECIAL. CUATERNA. Corrieron todos2'27s38c.C.D.Etchechoury.Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 6 años es hijo de Campanologist y Villard DOÑA NIEVE. Martian Ruler. Enumerable. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. QUINTUPLO: a ganadora placé.No corrieron: (2) Flesh Coco, (8) Best Offer, (10) My Serve y (14) Corbeille1'20s82c.C.D.Etchechoury.San Benito. La ganadora de 3 años es hija de Orpen y Dona Niarchos BIANCA JOY. Doña Gota. Island Song. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'20s81c.C.D.Etchechoury.S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Roman Ruler y By The By