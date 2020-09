Resultados del 25 de septiembre en Palermo

Shake My Soul , 7, E.Ortega P.

SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 STORM RIDER, , W.Pereyra (8) 30239 2 Menta Y Limon, , M.La Palma (9) 69597 3,15 1/2 pzo 3 Estimado Informe, , K.Banegas (15) 24772 8,85 3 cps 4 Cosecharas Tu Siembra, 1, F.Roldan (11) 8752 25,05 3/4 cpo 5* Say You, 7, F.L.Goncalves (5) 33989 6,45 3/4 cpo 6X Fussy Fil, , M.Valle (6) 11448 19,15 3/4 cpo 7+ Mimoso Soñado, 3, J.Avendaño (4) 11787 18,60 pzo 8 Candy Kiss, , A.Coronel E. (14) 12636 17,35 cza 9 Amperimetro, 1, A.I.Romay (1) 6364 34,45 3/4 cpo 10 Pulpit Van, , C.Montoya (12) 3904 56,15 2 cps 11 Dale Gaucho, 7, B.Enrique (13) 60898 3,60 7 cps 12 Redentor Ev, , L.Tello E. (2) 4921 44,55 5 cps 13 Bernie, , S.Piliero (3) 8822 24,85 hco 14** Furtivo For Parole, , J.Rivarola (7) 3516 62,35 1 cpo ú/ Calligaris, 7, A.Morua (10) 14329 15,30 15 cps - - - 305973 - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado (/) Cruzó al tranco

Dividendos: STORM RIDER $ 7,25, 2,70 y 1,50. Menta Y Limon $ 1,95 y 1,40. Estimado Informe $ 1,95. EXACTA $ 243,50. TRIFECTA $ 1.004,00. DOBLE: a ganador $ 252,00, a placé $ 24,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 81.768,75, con 5 aciertos $ 401,25. Corrieron todos. Tiempo: 56"80c. Cuidador: N.Tartaglia. Stud: Cumeneyen. El ganador de 5 años es hijo de Ap Candy y Stormy Vile OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Clasico Contraventora Gan Pag. Dist. 1 GLORY SCAPE, 0, W.Moreyra (9) 9137 2 Elvas, 0, J.Villagra (6) 3210 7,40 3/4 cpo 3 Wild Ones, 0, F.L.Goncalves (8) 5279 4,50 1/2 cpo 4 Sonnet, 0, W.Pereyra (2) 7789 3,05 2 cps 5 Chic Nistel, 0, C.Velazquez (3) 3105 7,65 3/4 cpo 6 Soy Britanica, 0, A.Cabrera (5) 1033 23,00 3 cps 7 De Beauvoir, 0, J.Noriega (7) 1685 14,10 hco 8 Muy Timida, 0, A.Giannetti (4) 1633 14,55 3/4 cpo ú Berry Press, 0, G.Villalba (1) 313 75,90 1 cpo - - - 33185 Dividendos: GLORY SCAPE $ 2,60, 1,45 y 1,25. Elvas $ 1,75 y 1,25. Wild Ones $ 3,95. EXACTA $ 174,50. TRIFECTA $ 270,00. DOBLE: a ganador $ 114,50, a placé $ 124,50. TRIPLO $ 1.240,00. PICK 4 $ 4.855,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'33"17c. Cuidador: J.D.Oural. Stud: Abu - Manza. La ganadora de 4 años es hija de Cityscape y Queen And Glory NOVENA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SABIAS PALABRAS, 7, J.Villagra (5) 84548 2 Dale Besos, 7, A.Giannetti (14) 83011 2,75 1 cpo 3 Game Of Love, , B.Enrique (15) 13234 17,25 1 1/2 cpo 4* Kleine, 7, R.R.Barrueco (6) 10191 22,40 v.m. 5 My Celebrity, 7, K.Banegas (12) 15964 14,30 3 cps 6 Dona Ivone, 5, F.Arreguy (h) (11) 12971 17,60 3/4 cpo 7 Alabama Song, , G.J.Garcia (1) 24030 9,50 2 cps 8 Saioa, 7, G.Sediari (8) 12474 18,30 1/2 cpo 9 Antika, 7, A.Paez (3) 7622 29,95 pzo 10 Lunita Pampeana, 7, R.M.Torres (9) 5153 44,30 7 cps 11 Frost Flower, 7, J.M.Sanchez (13) 26239 8,70 1 1/2 cpo 12X Grant Rubia, 5, L.Paiz (7) 2846 80,20 8 cps 13 Mare Brava, 7, L.Balmaceda (4) 11028 20,70 pzo ú Recit Caleta, , A.Giorgis (2) 8212 27,80 5 cps - - - 317523 - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: SABIAS PALABRAS $ 2,70, 1,50 y 1,40. Dale Besos $ 1,30 y 1,35. Game Of Love $ 1,90. IMPERFECTA $ 59,00. CUATRIFECTA $ 5.016,75. DOBLE: a ganador $ 76,00, a placé $ 14,50.No Corrió: (10) Buscadora De Oro. Tiempo: 56"97c. Cuidador: L.N.Girat. Stud: Los Jose. La ganadora de 5 años es hija de Sebi Halo y Indian Words DECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 LUNAWAY, 7, J.Villagra (6) 69907 2 Salta Alto, 7, L.Balmaceda (5) 37233 4,60 6 cps 3 Blue Eyed Soul, 7, F.Coria (3) 17042 10,05 3/4 cpo 4 Maddison, 7, O.Alderete (4) 65874 2,60 1/2 cza 5 Amiguito Ganador, 7, E.Siniani (1) 20635 8,30 2 1/2 cps 6 Master Of Light, 7, A.Giannetti (2) 8828 19,40 2 cps ú* Wallander, 7, A.Cabrera (8) 20269 8,45 10 cps - - - 239789 - - (*) Largó mal Dividendos: LUNAWAY $ 2,45 y 1,60. Salto Alto $ 2,20. EXACTA $ 80,50. TRIFECTA $ 435,50. DOBLE: a ganador $ 93,50, a placé $ 25,50. PICK 4 $ 3.151,50.No Corrió: (7) Diablo. Tiempo: 1'9"72c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. El ganador de 4 años es hijo de Violence y Moon Run UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 HENNIE SIX, 5, F.Coria (11) 33201 2 All Glory, 7, A.Giannetti (1) 86194 2,60 hco 3 Shark`s Fest, , F.Barroso (8) 35292 6,35 2 1/2 cps 4 Examinaste, 7, J.Villagra (10) 11262 19,90 1/2 cpo 5 Incandescenza, , F.L.Goncalves (6) 32479 6,90 cza 6 Humorada Lirica, 7, G.Bonasola (7) 50933 4,40 1/2 cpo 7 Salimar, 3, M.A.Sosa (5) 20466 10,95 1/2 cpo 8 My Golden Star, 7, W.Pereyra (9) 13665 16,40 2 1/2 cps 9 Cortada Del Bajo, 3, M.Rey (3) 6412 34,95 1 cpo 10 Navajita, 7, A.Cabrera (4) 17716 12,65 cza ú Rapale, 7, M.Valle (2) 5236 42,80 2 1/2 cps - - - 312856 Dividendos: HENNIE SIX $ 6,75, 2,75 Y 1,55. All Glory $ 1,95 y 1,40. Shark s Fest $ 1,70. EXACTA $ 335,50. TRIFECTA $ 1.408,25. DOBLE: a ganador $ 399,00, a placé $ 15,00. TRIPLO $ 4.866,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'20"64c. Cuidador: F.G.Retamoso. Stud: Las 3 Semillas (sr). La ganadora de 4 años es hija de Sixties Icon y Hennie`s Melody DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 BENGALITA STRIPES, , A.Cabrera (10) 17545 2 Mozambica, , W.Moreyra (6a) 99571 2,00 1/2 pzo 3* Don`t Go, 7, F.L.Goncalves (7) 56897 3,50 2 1/2 cps 4 Playa Grosa, , S.Barrionuevo (12) 24893 8,00 3/4 cpo 5 Shine Moon, , G.Sediari (5) 1881 105,85 9 cps 6 Grappa, 7, O.Alderete (9) 24738 8,05 4 cps 7X Giustiniana, , A.Coronel E. (6) 99571 2,00 4 cps 8 Sarookh, 5, W.Pereyra (2) 27658 7,20 2 cps 9 D`coalsack, 7, K.Banegas (11) 6540 30,45 3/4 cpo 10 Achtung Baby, 5, E.Torres (1) 1550 128,50 12 cps 11+ Almita Herida, 7, C.Velazquez (3) 11996 16,60 7 cps ú** My Chemical Romance, 7, M.Valle (4) 6081 32,75 s.a. - - - 378921 - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Cruzó al tranco (**) Cruzó al tranco Dividendos: BENGALITA STRIPES $ 11,35, 3,15 y 1,60. Mozambica $ 1,85 y 1,35. Don T Go $ 1,30. EXACTA $ 95,50. CUATRIFECTA $ 3.362,50. DOBLE: a ganador $ 1.173,50, a placé $ 40,50.No Corrió: (8) Tiri Well. Tiempo: 1'37"98c. Cuidador: G.D.Orellanos. Stud: Los Timbos. La ganadora de 4 años es hija de Valid Stripes y Benjamina Sam DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ORPEN GLORY, 7, A.Cabrera (12) 93808 2 La Tamborilera, 7, J.Villagra (6) 163619 2,15 1 1/2 cpo 3 Victory Award, 7, F.L.Goncalves (8) 40668 8,65 1/2 cpo 4 Sere Famosa, , F.Barroso (2) 25127 14,00 1/2 pzo 5 Linda Melenita, 7, F.Arreguy (h) (9) 24773 14,20 3 cps 6 Fruti Girl, 7, O.Alderete (13) 42900 8,20 4 cps 7 Checoslovaca, 7, F.Coria (10) 4869 72,25 3 cps 8* Vale Cat, 7, G.Bonasola (5) 4944 71,15 2 1/2 cps 9 City Wels, , S.Barrionuevo (14) 2096 167,80 3 cps 10 Infi Sale, 7, W.Pereyra (7) 52899 6,65 1 1/2 cpo 11 Fazendeiva, 7, C.Montoya (11) 1437 244,80 3 cps 12 Gran Star, 7, J.M.Sanchez (15) 10377 33,90 4 cps 13X Magica Mission, , G.Sediari (4) 5479 64,20 28 cps ú+ Another Dimension, 8, G.Calvente (1) 17415 20,20 s.a. - - - 490414 - - (*) Corrió desestribado (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco Dividendos: ORPEN GLORY $ 3,75, 1,55 y 1,25. La Tamborilera $ 1,25 y 1,15. RECAUDACIÓN: $ 18.914.734. No Corrió: (3) Bety Presi. Tiempo: 58"20c. Cuidador: A.E.Reisenauer. Stud: Firmamento. La ganadora de 5 años es hija de Orpen y Cuequita Glory El ganador de 5 años es hijo de Ap Candy y Stormy Vile

ISNER. Most Puntano. Wild Master. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (3) Camp Of Honey1'32"24c.D.Peña.Stud Rdi. El ganador de 4 años es hijo de Agnes Gold y For Freedom