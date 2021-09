Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

GONE TO INDIA , 57, O.Alderete

SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MAS JUVENIL, 57, O.Alderete (11) 2 Mister Cause, 57, J.Villagra (5) 14,80 1/2 cpo 3 Ojo Mojado, 57, F.L.Goncalves (6) 4,00 1/2 cza 4 Flesh Compadron, 57, I.Monasterolo (3) 41,15 1/2 pzo 5 Fitz`s Words, 57, R.R.Barrueco (9) 132,55 2 cps 6 Queentin, 57, B.Enrique (12) 7,75 1 cpo 7 Hurry Harry, 57, E.Ortega P. (2) 2,00 2 cps 8 Gate Money, 57, W.Pereyra (10) 10,35 1/2 cpo 9 Dame Un Like, 57, L.Tello E. (1) 65,05 1 1/2 cpo 10 Looking The Way, 57, L.Balmaceda (4) 164,00 3/4 cpo 11 More Secret, 57, M.La Palma (8) 179,55 2 1/2 cps ú Global Pass, 57, A.Giannetti (7) 9,60 1/2 cpo - - - Dividendos: MAS JUVENIL $ 7,35, 5,10 y 2,50. Mister Cause $ 4,80 y 1,95. Ojo Mojado $ 1,40. IMPERFECTA $ 3.095,00. TRIFECTA $ 19.028,00. DOBLE $ 5.350,00. TRIPLO ESPECIAL $ 28.570,00. CUATERNA $ 14.529,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s91c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: El Pulpo. El ganador de 4 años es hijo de Equal Stripes y Miss Juvenile OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 JUEZA CORAJE, 57, G.Calvente (7) 2 Michelica, 57, I.Monasterolo (15) 4,00 3/4 cpo 3 Killingthefield, 57, F.L.Goncalves (2) 9,15 3 cps 4 Trama Urbana, 57, G.Hahn (12) 6,80 7 cps 5 Abs Less, 57, E.G.Ortega T. (14) 7,65 1/2 cza 6 Bruja De Areco, 57, W.Pereyra (3) 13,10 1 1/2 cpo 7 Maddalena, 57, O.Alderete (11) 65,30 1 cpo 8 Marcia Winter, 57, J.Noriega (5) 11,40 cza 9 La Licha, 57, A.Cabrera (4) 62,40 2 1/2 cps 10 Perfecta Lunatica, 57, M.Valle (8) 18,40 5 cps 11 Sassy Dubai, 57, J.Villagra (6) 24,40 6 cps 12 Crespin (usa), 57, A.Giannetti (10) 7,95 11 cps 13 Calidad En Vivo, 57, W.Moreyra (16) 26,90 5 cps ú Agus Song, 57, R.R.Barrueco (1) 74,90 4 cps - - - Dividendos: JUEZA CORAJE $ 2,70, 2,70 y 1,95. Michelica $ 1,85 y 1,70. Killingthefield $ 2,10. IMPERFECTA $ 325,00. TRIFECTA $ 2.015,00. DOBLE $ 1.935,00.No corrieron: (9) Banderetta y (13) Avispa Reina. Tiempo: 1'22s13c. Cuidador: M.A.Suarez. Stud: Juan Antonio (bv). La ganadora de 4 años es hija de Cosmic Trigger y Whisper Sale NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SMOCK TRIUNFAL, 56, E.Ortega P. (5) 2 Yacaeran, 56, M.Valle (12) 5,60 1/2 cza 3* Equal Triomphe, 56, L.Cabrera (7) 10,45 2 cps 3 Buen Caramelo, 56, E.Retamozo (9) 5,05 emp. 5 The Botanist, 56, O.Alderete (6) 13,50 1/2 cpo 6 Sophocles, 56, E.Siniani (8) 9,85 1 cpo 7 Merecido Respeto, 56, W.Pereyra (4) 7,75 1 1/2 cpo 8 Moabite, 56, D.Ramella (11) 25,60 pzo 9 Abuelo Orlando, 56, J.Villagra (1) 25,20 1 1/2 cpo 10 Diametral, 56, F.Correa (3) 157,60 2 cps 11 Good Blood, 56, A.Cabrera (2) 45,40 3 1/2 cps ú Activator, 56, M.La Palma (13) 6,05 5 cps - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: SMOCK TRIUNFAL $ 2,30, 1,85 y 1,10. Yacaeran $ 2,40 y 1,20. Equal Trimphe $ 1,10. Buen Caramelo $ 1,10. IMPERFECTA $ 312,50. TRIFECTA $ 735,00, $ 412,00. DOBLE $ 342,50. TRIPLO $ 9.705,00.No Corrió: (10) El Robusto. Tiempo: 57s52c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: St. Y Hs. La Tigra. El ganador de 3 años es hijo de Viejo Smocking y Figura Triunfal DECIMA CARRERA- 1000 METROSClasico Cyllene (g. Ii) - GRUPO II Pag. Dist. 1 YUTO BATARAZ KEY, 55, F.Coria (6) 2 Lorenzo Rye, 60, E.Ortega P. (7) 4,30 2 cps 3 Agiosto, 60, I.Monasterolo (1) 10,70 1/2 cza 4 Noguchi, 60, B.Enrique (2) 3,25 1/2 cza 5 Que Presumido, 55, A.Marinhas (4) 20,25 1 1/2 cpo 6 Rio Amigo, 60, C.Montoya (5) 44,10 cza ú Fondo Tropical, 60, R.Blanco (3) 2,00 4 cps - - - Dividendos: YUTO BATARAZ KEY $ 5,50 y 1,55. Lorenzo Rye $ 1,50. EXACTA $ 598,50. TRIFECTA Extra $ 17.240,00. DOBLE $ 577,50. Corrieron todos. Tiempo: 56s22c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: El Alfalfar. El ganador de 3 años es hijo de Key Deputy y Martineta Cat UNDECIMA CARRERA- 1400 METROSClasico Pedro Chapar (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 NACHO SURGE, 60, I.Monasterolo (2) 2 Jobetto, 55, J.Villagra (7) 39,55 5 cps 3 Heavy Love, 60, G.J.Garcia (9) 9,80 1 1/2 cpo 4 Don Jilguero, 60, F.L.Goncalves (1) 7,95 cza 5 Sonny Bill, 60, G.Bonasola (8) 4,65 3 cps 6* Oppidum, 55, O.Alderete (5) 38,55 1/2 pzo 7 Tersane, 54, E.Ortega P. (6) 4,15 1/2 cpo 8 Onur, 60, M.N.Ferreyra (4) 5,15 3 cps ú Hosarsiph Joy, 60, L.Balmaceda (3) 14,85 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: NACHO SURGE $ 20,55, 5,60 y 2,55. Jobetto $ 8,75 y 2,55. Heavy Love $ 1,75. EXACTA $ 5.266,50. TRIFECTA Extra $ 250.000,00. DOBLE $ 4.795,00. TRIPLO MAS $ 26.665,00. CADENA JACKPOT $ 11.837,50 . Corrieron todos. Tiempo: 1'20s49c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: Corren Todos. El ganador de 6 años es hijo de Storm Surge y La Caperusa DUODECIMA CARRERA- 1800 METROSClasico Ensayo (g. Iii) - Copa Fernando Santamarina - GRUPO III Pag. Dist. 1 KODIAK BOY, 56, A.Giannetti (2) 2 Roberts Hit, 56, R.Blanco (5) 12,95 1/2 cpo 3 Shy Friend, 56, J.Noriega (6) 2,00 1 1/2 cpo 4 Il Divo, 56, G.Bonasola (7) 29,00 4 cps 5 Encarrilado, 56, O.Alderete (3) 43,85 3/4 cpo 6 Mar Glorioso, 56, W.Pereyra (4) 7,25 1 1/2 cpo 7 Astro Latino, 56, L.Balmaceda (1) 18,15 2 cps 8 Mikonos Beach, 56, F.Barroso (2a) 4,40 1 1/2 cpo 9 Don Escorpion, 56, F.L.Goncalves (9) 9,55 1/2 cza 10 Eritrean, 56, I.Monasterolo (10) 5,90 6 cps ú Santo Dios, 56, E.Ortega P. (8) 6,40 3 1/2 cps - - - Dividendos: KODIAK BOY $ 4,40, 5,35 y 3,00. Roberts Hit $ 5,50 y 3,80. Il Divo $ 1,50. EXACTA $ 1.881,00. TRIFECTA $ 16.665,00. DOBLE $ 9.225,00. QUINTUPLO: a ganador $ 146.089,00, a placé $ 826,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'46s76c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. El ganador de 3 años es hijo de Treasure Beach y Kokola DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 FORTY CINQUE, 57, E.Ortega P. (3) 2 Master Cocktail, 57, L.Cabrera (5) 4,20 pzo 3 Belleza De Arteaga, 57, M.Valle (1) 6,10 3 cps 4 Justo Milagro, 57, C.Velazquez (2) 20,80 2 cps 5 Sari Banker, 57, B.Enrique (6) 6,70 2 1/2 cps 6* Salica Halo, 57, M.La Palma (8) 5,90 cza 7 La Nicanora, 57, A.Paez (4) 43,85 3/4 cpo ú Jacarta, 57, A.Giannetti (7) 2,35 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: FORTY CINQUE $ 7,00, 2,20 y 2,35. Master Cocktail $ 1,85 y 1,35. Belleza De Arteaga $ 1,95. EXACTA $ 636,00. TRIFECTA $ 2.451,00. DOBLE $ 1.215,00. TRIPLO CLASICO $ 142.850,00. CUATERNA CLASICA $ 500.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s26c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Las Raices. La ganadora de 4 años es hija de Ecologo y Forty Marinesca DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BAMB CRAF, 53, E.G.Ortega T. (3) 2 Expensive Gift, 57, J.Noriega (2) 7,20 4 cps 3 Ala Rye, 56, S.Barrionuevo (1) 6,95 3 cps 4 Grosso Amor, 57, C.Velazquez (11) 9,00 2 cps 5 Bos Taurus, 57, F.L.Goncalves (10) 3,05 1 1/2 cpo 6 Amigo Intimo, 57, O.Alderete (9) 26,15 1/2 cpo 7 Poder Escabiar, 54, M.A.Sosa (5) 9,10 1 cpo 8 Selenium Halo, 57, E.Retamozo (8) 68,70 7 cps 9 Forty De Triomphe, 57, D.R.Gomez (4) 48,70 1/2 cza 10 Alibaba Song, 57, B.Enrique (13) 5,15 2 cps 11 El Ecologista, 57, E.Ruarte (7) 72,55 5 cps ú Soy Populista, 55, A.I.Romay (6) 27,10 3 cps - - - Dividendos: BAMB CRAF $ 3,05, 1,40 y 2,30. Expensive Gift $ 2,40 y 1,90. Ala Rye $ 3,45. IMPERFECTA $ 390,00. TRIFECTA Extra $ 12.820,00. DOBLE $ 585,00.No Corrió: (12) Youpaycash. Tiempo: 1'33s64c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Firmamento. El ganador de 4 años es hijo de Mastercraftsman y Bamb Halo DECIMOQUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ZAMBA STRONG, 57, M.Valle (12) 2 Indian Wells (brz), 57, W.Pereyra (2) 3,30 3/4 cpo 2 Too Fast, 55, B.Enrique (8) 23,05 emp. 4 Delivery Chuck, 57, J.Leonardo (3) 7,00 1/2 cza 5 Bequefumo, 55, A.Paez (13) 9,15 1 cpo 6 Camp Of Honey, 55, A.Castro (9) 14,90 pzo 7 Francis Scott, 57, W.Moreyra (7) 5,10 pzo 8 Isolano, 57, J.Noriega (4) 4,55 1/2 cpo 9 Bardalino, 53, E.G.Ortega T. (1) 6,65 1/2 cpo 10 Splendid Planet, 57, C.Montoya (5) 46,10 6 cps 11 Esnol Tander, 57, M.Aserito (10) 19,20 12 cps 12 Pachorra Prize, 55, E.Ruarte (11) 43,45 1 cpo ú Valaco Rye, 57, R.R.Barrueco (6) 39,65 10 cps - - - Dividendos: ZAMBA STRONG $ 9,30, 2,65 y 1,80. Indian Wells $ 1,55 y 1,50. Too Fast $ 3,45 y 3,60. IMPERFECTA $ 377,50, y ú $ 1.790,00. CUATRIFECTA $ 174.685,00, y $ 523.960,00. DOBLE FINAL MAS $ 6.530,00. TRIPLO $ 22.980. CUATERNA $ 80.065,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s25c. Cuidador: R.R.Retamoso. Stud: Stella Maris. El ganador de 5 años es hijo de Campanologist y Strong Stor. 