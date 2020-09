Resultados Turf 7 de septiembre

Out Of House , 7, C.Montoya

She Is An Ally , , R.R.Barrueco

DECIMA CARRERA- 1800 METROS Gan Pag. Dist. 1 MISS EDER, , G.J.Garcia (5) 34547 2 Al Baraari, 7, M.Valle (4) 37532 4,05 16 cps 3 Perola Negra, 7, J.Noriega (3) 21715 7,00 pzo 4 Negra Intensa, 7, I.Monasterolo (9) 23938 6,35 1/2 cpo 5 Black Silks, 7, A.Giannetti (6) 35766 4,25 1 1/2 cpo 6 Forestadora, , F.Menendez (2) 7958 19,10 2 cps 7 Juana Canela, 7, S.Barrionuevo (1) 1228 123,75 15 cps 8 Barzelletta, 7, L.Noriega (10) 6816 22,30 20 cps 9 Despues De Ella, 7, J.Villagra (7) 10411 14,60 1 1/2 cpo ú Canela Night, 9, G.Hahn (8) 32342 4,70 21 cps - - - 212254 Dividendos: MESS EDER $ 4,40, 2,15 y 1,40. Al Baraari $ 2,20 y 1,60. Perola Negra $ 2,50. EXACTA $ 281,50. TRIFECTA $ 1.352,00. DOBLE: a ganador $ 483,00, a placé $ 51,00. PICK 4 $ 18.155,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'46"53c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: El Pulpo. La ganadora de 4 años es hija de Equal Stripes y Miss Juvenile UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 GAZZETTO, , C.Montoya (7) 16970 2 Most Peluquero, 7, F.Coria (9) 86036 2,15 pzo 3 Salvate Spring, 5, B.Enrique (14) 20327 9,10 1 cpo 4 Sessa, 7, M.Aserito (3) 3438 53,80 3 cps 5 Bien Renzo, , A.Marinhas (10) 4584 40,35 cza 6 Splendid Planet, 7, W.Pereyra (15) 36629 5,05 hco 7 Giant`s Boboman, 5, L.Vai (2) 510 362,50 1 cpo 8 Convenido, , P.Carrizo (11) 14798 12,50 1 cpo 9 Sebijuana, , G.J.Garcia (12) 36270 5,10 1 cpo 10 Andrer, 7, G.Sediari (4) 16893 10,95 5 cps 11 Manolito Inca, 8, D.E.Arias (5) 3838 48,20 2 cps 12 Honor Al Tano, 7, M.J.Lopez (1) 10786 17,15 5 cps 13 Evo Picaflor, , E.Siniani (13) 1117 165,65 10 cps 14 Dom Mingo, 7, L.Balmaceda (8) 2807 65,90 2 1/2 cps ú Captivador Cat, , M.La Palma (6) 2927 63,20 7 cps - - - 257931 Dividendos: GAZZETTO $ 10,00, 5,35 y 4,90. Most Peluqueto $ 1,50 y 1,40. Salvate Spring $ 4,55. EXACTA $ 184,00. TRIFECTA $ 1.036,00. DOBLE: a ganador $ 444,00, a placé $ 24,50. TRIPLO $ 3.294,00. Corrieron todos. Tiempo: 57"37c. Cuidador: D.G.Marsiglia L.. Stud: 3 De Enero. El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Gazpacha DUODECIMA CARRERA- 1800 METROS Gan Pag. Dist. 1 LE CHAT VIOLET, 7, W.Moreyra (12) 20699 2 Borishca, 7, J.Da Silva (13) 56221 4,05 8 cps 3 Emily Queen, , M.La Palma (5) 72284 3,15 3 cps 4 Watanabe, 5, I.Monasterolo (15) 8982 25,35 2 1/2 cps 5 A Pura Fiesta, 3, A.Castro (4) 1432 159,00 4 cps 6 Doña Global, 7, A.Giannetti (1) 54213 4,20 3 cps 7 Dickinson, 7, M.Valle (2) 37327 6,10 2 cps 8 Catalizadora, 7, F.L.Goncalves (7) 12375 18,40 4 cps 9 Ofelia Sha, 7, L.Balmaceda (16) 1347 169,00 5 cps 10 Aquidauana, , C.Montoya (6) 3742 60,85 3 cps 11 Moneda Stripes, , G.J.Garcia (3) 24223 9,40 1 1/2 cpo 12 Equigirl, 7, E.Ruarte (9) 13717 16,60 3 cps 13 Belle Suchi, 8, D.E.Arias (11) 3892 58,50 2 cps 14 Amiguita Lunatica, 7, S.Barrionuevo (10) 5922 38,45 3 cps ú* Evandra, , J.Rivarola (14) 499 456,30 29 cps - - - 316874 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: LE CHAT VIOLET $ 11,00, 4,55 y 2,95. Borishca $ 2,00 y 1,80. Emily Qyeen $ 1,80. IMPERFECTA $ 160,00. CUATRIFECTA $ 17.621,25. DOBLE: a ganador $ 817,00, a placé $ 76,00.No Corrió: (8) Blue Orchid. Tiempo: 1'46"86c. Cuidador: J.C.Et`choury (h). Stud: Rubio B.. La ganadora de 4 años es hija de Violence y Le Chateau DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1* BERT KATRINA , 7, D.E.Arias (6) 7164 2 Manivela Sam, 7, S.Piliero (1) 22792 11,85 4 cps 3 Leica, 7, K.Banegas (2) 11396 23,70 1 cpo 4 One More, 7, E.Retamozo (3) 18066 14,95 3/4 cpo 5 Soy Verdadera, 7, P.Carrizo (15) 108032 2,50 1/2 cza 6 Muchos Besos, 5, L.Vai (9) 23901 11,30 3/4 cpo 7 Ascension, 5, F.L.Goncalves (10) 39718 6,80 3/4 cpo 8X Moon Phase, 7, A.Paez (5) 54016 5,00 pzo 9 Chavala Vic, 7, E.Siniani (11) 28732 9,40 2 cps 10 Nelson Rye, , J.Rivarola (14) 18066 14,95 1 1/2 cpo 11 Cocoa Sam, , L.Cabrera (8) 5891 45,85 1/2 cpo 12 Ala Ancha, 5, R.Garcia (4) 3124 86,45 5 cps 13 Fast Spell, 8, M.Leyes (13) 5656 47,75 6 cps ú+ Last Penny, 7, B.Enrique (7) 30176 8,95 18 cps - - - 376728 - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Se escapó de los partidores Dividendos: BERT KATRINA $ 37,70, 23,95 y 12,00. Manivela Sam $ 5,80 y 2,75. Leica $ 4,85. IMPERFECTA $ 1.416,50. CUATRIFECTA $ 117.749,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.982,00, a placé $ 809,00. TRIPLO $ 146.947,50. PICK 4 $ 205.490,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.536.734,00, con 5 aciertos $ 2.013,00. RECAUDACIÓN: $ 16.942.987 No Corrió: (12) Oceania Lake. Tiempo: 56"99c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Hs. Dilu. La ganadora de 5 años es hija de Buddha y Bertrina

SOS MUY BONITA. Viva Cat. She Is An Ally. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos56"97c.M.L.Roberti.Sta. Elena. La ganadora de 4 años es hija de Remote y Singing In Key