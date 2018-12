Rial sigue de Intruso en verano para “bancar la parada”

“Gracias a todos porque fue un año duro y uno se olvida de agradecer, y decirles que renueven la pauta para el año que viene que acá vamos a estar”, dijo Jorge Rial en su ciclo Intrusos. Angeles Balbiani preguntó si se quedaba y y Rial insistió: “Sí, ¿a dónde me voy a ir? El único que se queda soy yo, voy a poner los huevos como siempre”. Marcela Tauro repreguntó: “¿Quiere decir que en febrero no te vas?”. Rial señaló “Yo me quedo acá en febrero, voy a bancar la parada. Cuando nos necesitan acá estamos, como siempre. Vamos a bancar el canal esta las últimas consecuencias”. Se quedará en Intrusos en el verano y luego dejará su ciclo, aunque seguirá en el canal.