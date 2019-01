Rius destacó que la meta es “no salir de este camino”

El enganche de Ramallo habló con Cadena Verdeamarilla y ponderó el triunfo ante River en el Monumental, el cual dejó al Verdeamarillo a tres puntos del líder de la Superliga, Racing: “Es una victoria enorme, la verdad que esta cosecha nos acerca mucho más y ahora más que nunca debemos estar firmes, no salir de este camino”.

Rius llamó a sostener la calma y a no pensar más allá de lo inmediato, aunque la ilusión esté: “La verdad que estamos tranquilos, es un campeonato difícil, tenemos competencias por delante y hay equipos que también están peleando, así que no se puede descuidar nada. Mantenemos los pies sobre la Tierra, que es lo más importante”.

La excelente expedición en Núñez fue resultado de un minucioso trabajo a conciencia del entrenador Sebastián Beccacece durante la corta puesta a punto, así que Rius sostuvo: “La pretemporada fue dura y cambió bastante en algunos aspectos, físicamente no hemos hecho tanto hincapíe, sino que nos manejamos siempre con pelota, lo cual nos llevó a que nos sintiéramos muy bien, nos cerramos correctamente, aunque quizás no fuimos vistosos. Lo importante es que hubo aciertos, y River no generó muchas chances. Insisto en que si bien no hemos deslumbrado, nos cerramos de manera acorde cómo se presentó el partido”.

Sobre este riel, señaló que “el esfuerzo vale absolutamente la pena” y tomó dimensión de lo que representó un triunfazo en el Monumental: “Le ganamos al campeón de América y nos acercamos ya al líder del torneo, aunque el encuentro no tuvo los matices que queríamos. Esta vez nos replegamos, más que nada, no dominamos, la idea era tener más la pelota, pero si no se podía poseer la clave fue cerrarse bien y lo hemos hecho”.

Por último, enfatizó: “No podemos adelantarnos a nada, ahora se viene el partido ante San Lorenzo y la premisa es dar mucho más para seguir en la sumatoria”.