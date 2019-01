ROCIO OLIVA CON VARIAS OFERTAS

Mientras Diego Maradona ya está en México, Rocío Oliva ya comienza a organizar su vida. El primer rumor que surgió es que la ex mujer del Diez sería la primera convocada para el nuevo Bailando por un sueño, pero también ahora se habla de que Rocío tendría una firme oferta teatral para hacer un musical infantil en vacaciones de invierno. Según contó el periodista Rodrigo Lussich, la ex pareja de Maradona recibió una oferta teatral “que propone el enroque de lugares con su enemiga Verónica Ojeda”. Porque, según contó, “es el productor Carlos Petón Vinciguerra, quien ahora le ofrece a Rocío un proyecto similar para las vacaciones de invierno, como antes hizo con la otra ex de Diego”. Según trascendió la idea es que se sume a una obra para chicos aunque por ahora solo es un rumor o un ofrecimiento por parte del productor. Mientras tanto Rocío no quiere entrar en polémicas con el Diez y salió a desmentir rápido una versión muy fuerte que contó Luis Ventura. “Maradona tiene una lesión bastante consideraba en uno de sus hombros. Esta lesión es la consecuencia de una disputa cuerpo a cuerpo entre Diego Maradona y Rocío Oliva en México, la última pelea. Dicen que lo empujó y Diego rodó por las escaleras”, contó Ventura. Rocío decidió responder y desmentir tajantemente la información: “¡Obvio que no es verdad!”, sentenció, negando haber protagonizado ese violento episodio con Maradona.