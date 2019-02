Román, el niño que roba l corazón de los abuelos

El año pasado, los padres del pequeño advirtieron su profundo interés por la música, por lo que Román comenzó a estudiar canto en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, ubicada en calle 63 entre 163 y 164. Luego de varias clases y ya habiendo incorporado la letra de algunas de sus canciones preferidas, el niño empezó a cantarle a su abuelo, quien ante cada interpretación experimentaba una inmensa emoción y felicidad.

Ante esa situación, Román se preguntó por qué no hacer lo mismo con todos los abuelos de Berazategui, sobre todo con aquellos que se encuentran mal de salud. Sus padres, orgullosos, incentivaron el espíritu solidario del niño y fue así que este año brindó un mini concierto para los pacientes de la Residencia Geriátrica “La Casona”, quienes lo recibieron muy cálidamente y hasta sumaron sus voces a algunas de las interpretaciones.

“Román es un nene muy especial, que nació prematuro extremo, en la semana 27 de gestación y con sólo 680 gramos de peso. Se podría decir que luchó muchísimo para quedarse en este mundo y hoy nos da un montón de satisfacciones. Afortunadamente, no tiene secuelas, practica taekwondo y hace unos meses también comenzó a estudiar canto para entretener a su abuelo, a quien le canta todas las tardes”, relató Carina Fernández, madre del pequeño.

“Una tarde estábamos sentados acá en casa, conversando, y me dice: ‘Mamá, si yo le canto a mi abuelo y lo hago feliz, por qué no puedo cantarles a otros abuelos que están enfermos o que están solos porque no tienen familia, para que cada uno de ellos se lleve un poco de alegría’. Para mí, escucharlo hablar de esa forma fue una emoción muy grande”, recordó con orgullo la mujer.