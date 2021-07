Triunfazo de Los Pumas 7 en el debut ante Australia

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora comenzó la competencia exhibiendo una brillante actuación y terminó los primeros siete minutos con una ventaja de 24-0 gracias a los tries de Lucio Cinti, Matías Osadczuk, Marcos Moneta e Ignacio Mendy.

Ya en el complemento, los Wallabies vulneraron el ingoal de Argentina en el arranque por intermedio de Josh Turner, quien después sumó un nuevo try para achicar la diferencia con el conjunto albiceleste.

El segundo try de los australianos fue a pocos segundos del final y le pusieron suspenso al cierre, pero Argentina recuperó la pelota en la última salida y Lautaro Bazán Vélez cerró la victoria apoyando por quinta vez para Los Pumas.

Los próximos compromisos de Los Pumas serán el lunes 26, frente a Nueva Zelanda a las 5:30 y contra Corea del Sur desde las 22 horas.

Datos del partido

Argentina: Santiago Alvarez, Lucio Cinti, Matías Osadczuk; Gastón Revol, Santiago Mare, Marcos Moneta e Ignacio Mendy. Entrenador: Santiago Gómez Cora.

Entraron: Rodrigo Isgro, Germán Schulz, Rodrigo Etchart, Lautaro Bazán Vélez y Luciano González.

Australia: Dylan Pietsch, Nick Malouf, Lachlan Anderson; Maurice Longbottom, Henry Hutchinson, Lachie Miller y Lewis Holland. Entrenador: Tim Walsh.

Entraron: Samu Kerevi y Josh Turner, Dietrich Peter Roache y Josh Pinkus.

PT: try de Cinti (Arg), try de Osadczuk (Arg), try de Moneta, convertido por Mare (Arg) y try de Mendy, convertido por Mare (Arg).

ST: try de Turner (Aus), try de Turner, convertido por Longbottom (Aus), try de Kerevi, convertido por Longbottom (Aus) y try de Bazán Vélez (Arg).