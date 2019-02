Rusia amenaza con desplegar misiles hacia Occidente

“Rusia se verá obligada a fabricar y emplazar tipos de armamento que puede ser utilizados no sólo contra los territorios de dónde provenga la amenaza directa, sino también contra los territorios donde se encuentren los centros de toma de decisiones”, aseguró Putin durante su discurso anual sobre el estado de la nación. Putin hizo alusión a la reciente salida unilateral de Estados Unidos del tratado INF (por sus siglas en inglés Intermediate-Range Nuclear Forces) de eliminación de misiles de corto y medio alcance, el primer acuerdo de desarme nuclear de la Guerra Fría, cerrado en 1987 con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Como respuesta, Moscú hizo lo mismo al día siguiente del anuncio de Washington. En su alocución, Putin endilgó a Estados Unidos utilizar “acusaciones imaginarias respecto a Rusia para motivar su salida unilateral del acuerdo” y estimó que Washington tendría que “haber dicho las cosas honestamente”.

“Rusia no tiene la intención de ser la primera en desplegar tales misiles en Europa. Si son desplegados y entregados en el continente europeo, esto empeorará gravemente la situación y creará amenazas graves para Rusia”, declaró Putin en su discurso ante el Parlamento, señalando que algunos misiles de Estados Unidos podían alcanzar “Moscú en 10-12 minutos”, según reprodujo la agencia de noticias EFE.

“Los estadounidense saben contar. Que calculen el alcance y la velocidad de nuestros nuevos sistemas de armamento. Solo les pedimos eso, que primero calculen y solo después tomen una decisión que puede causar una nueva y grave amenaza para nuestro país y, por supuesto, conllevará medidas de respuesta por parte de Rusia”, dijo.

Asimismo, desaconsejó a las élites políticas en Estados Unidos de que insistan en “la exclusividad y la hegemonía sobre el resto del mundo”.

Sin embargo, subrayó que “a Rusia la consideran casi la mayor amenaza para Estados Unidos. No es verdad. Rusia no amenaza a nadie. Todas nuestras acciones en el ámbito de la seguridad tienen un carácter exclusivamente defensivo. No estamos interesados en la confrontación y no la deseamos, menos aún con semejante potencia global como Estados Unidos”.

La adventicia del mandatario ruso amenaza con alterar el equilibrio estratégico en Europa y con provocar una nueva carrera armamentista en el mundo. Todos los diputados y senadores presentes hoy en el Parlamento ruso recordaban la incendiaria intervención del pasado año en la que Putin presentó el nuevo arsenal nuclear ruso, supuestamente capaz de superar el escudo antimisiles estadounidense, pero el jefe del Kremlin dedicó ayer casi una hora a hablar del nuevo contrato social con el pueblo ruso en un momento en el que su popularidad cae en las encuestas.

Menos de un año después de haber sido reelegido con holgura y tras casi 20 años en el poder, Putin ve cómo se desploma su índice de popularidad a sus niveles más bajos desde la anexión de Crimea en 2014, debido a la reforma de las pensiones y al alza del IVA el 1 de enero.

“A más hijos, menos impuestos”, dijo al desglosar las medidas destinadas a revertir la tendencia al decrecimiento de la natalidad y el envejecimiento de la población. Putin insistió en la necesidad de incrementar los ingresos de las familias mediante la concesión de beneficios tributarios, como la disminución de los impuestos que gravan los bienes raíces y por eso remarcó que “el nacimiento de niños no debe ser percibido por la gente como una causa de caída del nivel de bienestar de la familias”.