“Saldremos a jugar como lo hacemos siempre”

En una charla con “El Quilmeño”, el mediocampista soltó que la premisa del entrenador Pedro Monzón no cambia y que siguen mirando hacia las alturas. “Al partido lo pensamos como todos los demás, pero apuntamos también a mejorar las fallas, tratamos de ser un equipo más solido en defensa y ataque”, aclaró.

La victoria contra el Deportivo Merlo fue un envión importante por cómo llegaba el rival de turno, y así lo contó: “Resultó complicado, ellos venían con un buena racha, pero en la cancha creo que fuimos superiores y por eso hemos ganado. Merlo se encontró con el gol en el primer tiempo, aunque nosotros mantuvimos la idea y eso nos hizo dar vuelta el marcador”.

El Mate no había arrancado derecho el año y le costó amigarse con el triunfo, entonces tuvo que volver a plantear los objetivos finales para tomar impulso en pos de lograrlos. Sobre este eje, Hermoso explicó: “La clave para levantar fue no desesperarnos, no jugamos bien y los resultados jugaron en contra. Igualmente tenemos claro hacia dónde vamos, pero siempre hay cosas para mejorar y aceitar”.