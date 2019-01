Santiago Bal tomó parte y defendió a su hijo Fede

No encuentran la paz las familias de Barbie y Fede y esta vez fue Santiago quien dio su opinión: “Conozco bien a la piba y sus antecedentes y sé de quién se trata”, dijo sobre la ex novia de su hijo.

Cada vez que parece que va a haber algo de calma entre Nazarena Vélez y Fede Bal, aparece alguien del entorno de ellos que vuelve a encender el fuego y todo parece ser una historia de nunca acabar. El jueves se conoció la noticia de que la Jueza decidió levantar la orden de restricción que le había impuesto a Nazarena. Según se dijo esa medida se tomó porque Naza había demostrado buena conducta a la hora de declarar. Pero ayer quien volvió a hablar de lo que fue la pelea y las denuncias cruzadas entre Fede y Barbie fue Santiago Bal. El capocómico que por estos días está encabezando una obra en Mar del Plata, salió en defensa de su hijo y entregó detalles de la noche de furia de Barbie Vélez y Federico Bal que terminó con la relación y las denuncias de violencia. El autor y director se refirió al conflicto judicial que mantienen Nazarena Vélez y su hija, Barbie, con Fede, con insultos y medidas de restricción perimetral de por medio. Al respecto señaló: “Horrible, me cae muy mal porque Carmen (Barbieri) y yo conocemos la verdad de la historia. Pero bueno, está en manos de la Justicia, lamentablemente tuvo que llegar hasta ahí”. En diálogo con el programa Por si las moscas en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Santiago volvió a defender a su hijo, remarcó una vez más que él sabía desde un primer momento como era la historia entre ellos, y que por alguna razón las Vélez decidieron construir ese mito que indicaba a Fede como golpeador: “Sé el paño de hijo que tengo, cómo son las cosas y cómo se destruyó ese departamento; pero bueno, qué le vamos a hacer. No tendrá otra cosa que hacer esta gente”, comentó.