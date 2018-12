Se perdió el gol del Pity y un recuerdo para su madre

El Muñeco debió ver el cotejo en el Santiago Bernabéu desde un palco y cuando el partido estaba 2 a 1, en el alargue, bajó de ese lugar y se dirigió al vestuario, pero en el camino se perdió de ver el gol del Pity.

Consultado sobre el motivo que lo llevó a decir que no podía más, algo que confesaron algunos de sus colaboradores que les dijo, Gallardo dijo que fue por todo el desgaste sufrido en los últimos 30 días: “Por no poder estar en la cancha de Boca, por la persecución que me hicieron, que me pareció injusta. Me pareció una sanción muy extrema”.

Tuvo un párrafo para recordar a su madre: “El 24 de noviembre (cuando se suspendió la vuelta en el Monumental) se cumplían cuatro años de su fallecimiento. Fue un disparazo, una señal de no sé qué. Mi vieja es parte. Cuando empecé en River, a los cinco meses como técnico se me fue, y fue todo mucho más duro. Ella me acompañaba hasta los partidos más inéditos que iba a jugar hasta que me retiré. Me siguió a Uruguay e iba a la platea de River a verme aún estando enferma”, relató emocionado, al borde de las lágrimas.