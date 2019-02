Sobre el tema habló el defensor Alberto Stegman, quien ha evolucionado en cuanto al juego y hoy es uno de los imprescindibles en el conjunto de Pablo Vico, así que soltó, en diálogo con InfoRegión: “Será un partido importantísimo para nosotros, se prepara de una manera especial, al ciento por ciento. Desde que terminó el duelo ante Instituto que no tenemos respiro. Estamos pensando que no se puede sacar otro resultado para nosotros que no sea ganarlo”.

De todos modos, por más entusiasmo, y más aún tras ganar en Córdoba, Stegman pone paños fríos y se enfocó en los detalles: “No estamos teniendo el mismo volumen que el año pasado. Nos falta ese punto que es fundamental para volver a ser el Brown que éramos”.

Y se embaló frente a un posible triunfo en el Arandilla ante el Cele: “Sabemos que ganando, nos metemos de nuevo en el Reducido y van a volver a hablar de nuestro equipo”.

Por último, dio las pautas para sorprender al Gasolero: “Podemos lastimarlos por afuera. Somos un equipo que nos gusta atacar por esa zona. Ellos tienen un buen circuito de juego y sabemos que, si cortamos ahí, podemos ir por los costados”.