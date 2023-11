Sebastián Méndez rompió un vestuario de Argentinos Juniors

Según se pudo saber, el Gallego rompió una de las paredes que pertenecen al vestuario de los árbitros. Todo comenzó cuando, según para los visitantes, Echavarria no advirtió dos penales a su favor. Los de Liniers se están jugando nada más y nada menos que el descenso. Méndez perdió la cadena y destruyó parte de la estructura.

El entrenador de Vélez, increpó al juez principal junto a sus dirigidos en el final del partido. Santiago Cáseres le gritó: “Andate a tu casa”, al árbitro. Minutos más tardes, iba a llegar su descargo contras las paredes del establecimiento.

F-vnjUhWcAADA3Y.jpg Así quedó el vestuario de Argentinos.

“Sebastián Méndez sufrió una crisis nerviosa y rompió una pared del vestuario, tras la discusión con el equipo arbitral. El DT de Vélez se retiró de La Paternal en un vehículo junto a efectivos de seguridad de la Villa Olímpica”, informaron desde el sitio partidario Sábado Vélez.

“No hablé nada con el árbitro. Fui a sacar a mis jugadores porque tenemos que jugar un partido más todavía”, dijo el Gallego en conferencia de prensa. Además agregó: "tuvimos una pelota en el palo. En el segundo tiempo, nos costó un poco más por todo lo que nos estamos jugando y... No hay más análisis. Lo demás lo tendrían que decir ustedes, yo no”, intuyó el entrenador.

Por último detallo: “Cada uno sacará sus conclusiones, muchachos. No tengo más ganas de hablar, perdónenme, que tengan buenas tardes, nos vemos”, finalizó la conferencia de prensa y se levantó.

Vélez en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, recibirá a Colón de Santa Fe y consiguiendo un empate asegura la permanencia en la Primera División del fútbol argentino.