Segundo advirtió sobre la final que se les viene

En diálogo con El Quilmeño, el atacante indicó que frente al Azul buscarán afianzar todo lo bueno que realizaron contra el poderoso Laferrere y agregó: “Bera viene agarrando confianza y estamos preparados para enfrentar a cualquier equipo, sean cual fueren las circunstancias”.

Segundo no convierte desde la segunda fecha del actual torneo, que terminó en victoria de Bera sobre Laferrere en el Morumbí, aquel frío 28 de agosto del año pasado, así que la ansiedad del gol es un tema que el protagonista trabaja bastente: “Me preocupa no hacer goles, pero mientras el equipo esté bien, con confianza y sirva todo el trabajo que hacemos todos juntos en cada puesto que le toca jugar, estaremos muy tranquilos. Vamos por el buen camino y no hay que aflojar, porque esto va a ser muy duro hasta el final”.

La versión actual del Naranja cambió mucho respecto a la del año pasado no tanto en los nombres, sino en la actitud, lo cual fue un enorme envión para el ciclo de Marcelo Barrera: “Vinieron dos refuerzos muy buenos e hicimos una muy buena pretemporada ,así que estamos preparados física y mentalmente para jugar estas finales que quedan, con todo. Poder salir del fondo es la realidad que nos toca enfrentar”.