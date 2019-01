Segundo día de actividad sin la presencia del DT

Una de las novedades más importantes, además de la ausencia del director técnico, fue la presencia del mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor (foto), quien se incorporó al grupo luego de su ausencia del primer día por la demora de su vuelo desde Ecuador.

De la misma manera que lo hicieron el día martes, la totalidad de los futbolistas se sometieron a evaluaciones médicas bajo las órdenes del departamento médico de la institución, encabezado por Pablo Feijoo.

El que no estuvo tampoco fue el defensor Fernando Amorebieta, quien ya no estaba en la consideración del entrenador. El marcador central, que ya hacía un tiempo no jugaba, rescindió su vínculo con la institución de Avellaneda y continuará su carrera en el Cerro Porteño, equipo de la máxima categoría del fútbol paraguayo.

La actividad para el Rojo continuará en la jornada de hoy, y se espera por la presencia de Ariel Holan, teniendo en cuenta que, seguramente, ya comenzarán a trabajar en lo físico y también con pelota.

Hasta el momento, el único amistoso de pretemporada que tendrá Independiente será ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Mar del Plata, encuentro que se disputará el viernes 18 de enero a las 22.10 en el Estadio José María Minella. Ese partido será dirigido por el árbitro Ariel Penel. La intención es jugar dos o tres amistosos más antes de la reanudación de la Superliga.