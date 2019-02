“Será un encuentro distinto, pero no determinante”

Coudet, quien confirmó la misma formación que goleó a Godoy Cruz el lunes último, aseveró que el plantel llega “muy bien y con muchas ganas” para el choque ante Independiente en el Libertadores de América. “Sabemos que es un partido especial para todos y me parece que esas ganas van a hacer que hagamos un buen partido. El clásico es un partido distinto que todos queremos jugar. Trataremos de hacer un gran partido”, apuntó.

Consultado por Ricardo Centurión, el Chacho se refirió al rendimiento del equipo: “Hemos encontrado otra vez el juego y la dinámica que veníamos mostrando. Con River tuvimos un traspié, simplemente”. Y advirtió: “Un título no me va a hacer ni mejor entrenador ni mejor padre ni mejor persona. A mí me contratan para poner en funcionamiento un equipo de la mejor manera. Quiero que el hincha se sienta identificado con un equipo que juegue de la misma manera en todos lados. Por supuesto que queremos salir primeros. Los clubes grandes no son para todos y yo me siento capacitado para dirigir en un club grande, me gusta el quilombo, la responsabilidad; estoy donde quiero estar”.