Serrano mandó carta documento

“Chicos, ya mandé la carta documento. No me voy a referir más al tema mediáticamente y no le voy a dar entidad a una persona que ensucia y banaliza la violencia de género por un poco de prensa. Ya estamos evaluando las acciones judiciales”, escribió ayer el galán y ganador del Bailando por un Sueño 2018, Julián Serrano.