El año pasado Moria debutó con programa propio, Incorrectas (América), tras quedar afuera del jurado. Moria era la única histórica y Tinelli dio demasiadas vueltas, hecho que hizo enojar a Moria, quien dio por finalizadas las negociaciones. Mientras ella iba a la guerra, Tinelli la calmaba en son de paz.

“Qué se yo... lo puedo llegar a pensar. Ah, no, Marcelo no lo sé. Pero si me lo piden ellos... (jurado) Son mis amigos... A Ángel (De Brito) lo adoro, Polino es mi amigo de más tiempo, a Nacha la amo. Si ellos me quieren...”, dijo Moria. Pero hizo un paréntesis con Marcelo Tinelli. La furia no se pasó, aunque está en una tensa calma.

¿Porqué se evalúa la vuelta de Moria? Primero por el acercamiento de Angel De Brito, jurado y casi vocero de Tinelli. Segundo, porque Laurita Fernández no tendría la silla asegurada. Ella no se sintió cómoda el año pasado en su debut de jurado y le gustaría regresar a la pista de baile donde más sabe brillar. Por otra parte, evalúa una propuesta de Telefé. por si fuera poco, en abril próximo debuta con su pareja, Nicolás Cabré, en la comedia de teatro El Departamento por lo que no le daría los tiempos.

Queda una silla vacía. Los asegurados del jurado son los hombres: Angel De Brito y Marcelo Polino. Se quiere a Pampita y como este año cumple 30 años en pantalla Marcelo Tinelli, Moria Casán, como la histórica del programa no podría estar ausente.

Ayer Moria Casán dio el primer indicio para una reconciliación con Marcelo Tinelli. Mientras tanto, la diva siegue siendo la figura de América con Incorrectas y la promesa de otro ciclo durante los fines de semana. Por si fuera poco, la diva no quiere descansar sino que quiere volver a las tablas con una revista junto a las griegas Vicky y Stefy Xipolitakis.