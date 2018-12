“Siento que nos vamos a salvar”, dijo Broggi

nMarcelo Broggi será presentado el 2 de enero como nuevo entrenador de Olimpo, que pelea por no descender. El ex DT de Ferro dijo que tiene “una gran ilusión”. “Pienso y siento que nos vamos a salvar, y no lo digo ahora que estoy acá”, agregó. “La mayor parte de la preparación para la segunda parte del torneo será en Bahía Blanca, aunque no descartamos ir una semana a Mar del Plata. No esta confirmado, porque Olimpo se encuentra en una delicada situación económica y trasladar a un plantel a otra ciudad sale plata. Sería importante intensificar la vida del grupo, estar encima de ellos a diario para que no pierdan motivación”, destacó Broggi.