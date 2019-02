Siete barras no podrán ingresar a ninguna cancha

nSiete integrantes de la barra brava de Boca Juniors, quienes fueron filmados el domingo pasado cuando amedrentaban a hinchas “xeneizes” en la platea baja de la Bombonera para que no insultaran al presidente Daniel Angelici, no podrán ingresar a los estadios de fútbol. La justicia y el área de Seguridad de Buenos Aires informaron que a los siete barras, identificados por las filmaciones realizadas por los propios socios que asisten a la platea baja de la Bombonera, se les aplicará el derecho de admisión. Los hechos ocurrieron en la previa del partido que Boca le ganó a Lanús por 2-1, cuando los integrantes de “La 12” caminaban por los pasillos de la platea baja sur y amenazaban a los hinchas para que “alienten a Boca y no insulten” a Daniel Angelici, como ya había pasado ante Godoy Cruz dos semanas atrás. A partir de las denuncias de varios socios y abonados del club de la Ribera, la Policía de la Ciudad le dio la intervención a la Fiscalía de la Ciudad a cargo de Blas Matías Michienzi para que iniciaran las investigaciones pertinentes. El titular de la subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano, ratificó la denuncia. Según allegados a la Fiscalía, hasta ahora están identificados siete barras, quienes pasaron a integran la lista de los 168 que ya tienen prohibido entrar a la Bombonera y a otros estadios.