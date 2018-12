Sin ponerse colorado

Sofi Morandi -ganadora del último Bailando junto a Julián Serrano- dijo en Hay que Ver -El Nueve-:“Siempre tratamos de hacer las cosas bien, no importa lo que vayan a decir. Sabíamos que iban a hablar, hay gente que va a hablar mal siempre, pero está bueno hacer un poco de oídos sordos”. Denise Dumas le dijo: “Los chicos jóvenes crecieron con eso de que en las redes siempre hay alguien que te critica. Crecen con otra cintura en relación a la crítica”. Y José María Listorti: “Las redes sociales son una patada al ego. Porque el famoso estaba acostumbrado a salir a la calle y que le digan ‘genio, ídolo’. Yo no recibí una puteada nunca y ahora por Twitter me siento un frustrado”. La balanza se equiparó. Jajajajaà