Sin ponerse colorado

Reina Reech confesó en Canal 26: “Fui cumpliendo la mayoría de mis sueños. Cuando era muy jovencita estudié canto, baile y actuación, pero me la pasaba yendo de un lugar a otro. Deseaba que hubiera un lugar donde se pudiera estudiar todo junto. Con el tiempo empezó a latir en mí esto de tener un lugar donde la gente se pudiera ofrecer formación en canto, baile y actuación. Y lo concreté. En lo personal, me encantaría volver a enamorarme”. “¿Qué tiene que tener un hombre Reech?”, le preguntó el cronista. Y Reina: “Primero, no ser Reech, que tenga su personalidad. Yo no creo en la media naranja, creo en la naranja completa. Cada uno tiene que tener su mundo y ganas de compartirlo”. Le remó la respuesta, eh. Jajajajaja.