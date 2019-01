Sin ponerse colorado

Nancy Duré le preguntó a Pablo Novak en ‘Chismoses’ -Net TV-: ‘¿Qué hablan entre los hombres en las charlas de café con amigos sobre esto que está pasando en los medios con el tema del feminismo? Porque hay muchos hombres que se asustan ahora y dicen: ‘¿Cómo hago, encaro a una mujer, no la encaro?’. He hablado con amigos que me dicen ‘si la mujer no me encara, yo no hago nada’. ¿Ustedes qué dicen?’. Y Novak respondió: ‘Antes no existía la posibilidad de que una mujer encarara a un tipo. Y está bueno que esto suceda’. Ahí saltó Laura Ubfal: ‘¡¿Pero cuántos años hace que las mujeres encaran a los tipos?! ¡Hace 20 años que las mujeres encaran a los tipos!’. ¡¿Desde 1999?!