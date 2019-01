Sin ponerse colorado

Ronen Szwarc dijo en ‘Confrontados’ -El Nueve- sobre la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas: ‘Creo que hubo una infidelidad y que esa infidelidad no fue sólo un toquecito sino que avanzó un poquito más’. ‘No es de él la infidelidad’, intervino Carla Conte. Mimi Alvarado agregó: ‘Éncima él la tiene a ella como una gran mujer, como una mujer muy ‘guau’’. ‘¿Qué tiene que ver? Una mujer puede tener también una infidelidad, una gran mujer también puede gustar de otra gente estando casada’, opinó Rodrigo Lussich. Y Mimi se justificó: ‘No, no, no, porque él había dicho en una nota como que ella era una mujer excelente que no tiene nada malo que decir de ella. Lo veo hablando muy bien, y si estuviese un poco resentido, no hablaría tan bien de ella’. ¿Quién da más? Ayyyyy