Sin ponerse colorado

En medio de otros invitados, fue invitada a Debo Decir (América TV) Charlotte Caniggia, quien entre tanto tema político no habló mucho, y solo abrió la boca cuando Novaresio la llevó aparte a la sección del espejo. A pesar de los pocos años que tiene Charlotte ha sufrido muchas transformaciones, pero siempre negó haberse operado. Cuando Luis Novaresio le mostró cuatro fotos de los últimos años, Charlotte blanqueó las cirugías que se realizó: ‘¿Qué te pasa cuando te ves?’; preguntó el periodista, a lo que Charlotte respondió que en tele no se gustaba. ‘Ahora si me gusto, me gusta hacerme retoques igual, pero tampoco soy tan adicta, botox, cositas de esas, pómulos, cosas que se hacen todas, pero ninguna lo dice, yo lo acepto’; disparó Caniggia. ¡Una Barbie de carne y hueso!