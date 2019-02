Sin ponerse colorado

Débora Plager se postula para conducir Intratables pero no la eligen. La periodista está muy interesada en conducir el programa periodístico, pero no es tenida en cuenta. Plager en diálogo con el programa radial Por si las moscas (1110, Radio de la Ciudad) aseguró que a ella le hubiera gustado conducir el programa: “Intratables a mí me hubiese gustado hacerlo, pero entiendo que el canal tiene una bajada de línea con el physique du role, están buscando alguien de saco y corbata”, dijo Plager en clara alusión que el canal busca si o si un hombre, y no confía en una mujer para esa tarea. “Es un programa muy difícil para conducir, ¿cómo se hace para controlar a 21 panelistas que no se callan?”, dijo. ¡Pantalón sí, pollera no!