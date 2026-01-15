Cómo funcionan los trenes y los subtes en medio del apagón masivo en el AMBA

La interrupción del suministro también afectó el funcionamiento de los servicios públicos. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sufrió inconvenientes operativos y su sitio web estuvo caído durante varios minutos, lo que dificultó el acceso a información oficial. De momento, más de 500.000 usuarios continuaban sin luz durante la tarde.

El sistema ferroviario, en cambio, presenta un panorama dispar. La líneas Roca y Sarmiento circulan con normalidad, al igual que el Belgrano Sur. La línea San Martín registra demoras como consecuencia de la falta de suministro eléctrico, mientras que en la línea Mitre permanecen interrumpidos los ramales Mitre y Suárez. El Tren de la Costa continúa sin servicio.

El corte se produjo pasadas las 14.30 y tuvo especial impacto en el área de concesión de Edenor, donde aún se investigan las causas de la falla. Según fuentes de la Secretaría de Energía, salieron de servicio cuatro líneas de alta tensión de 220 kV correspondientes al corredor Morón–Rodríguez, lo que provocó una pérdida cercana a los 3.000 MW en el sistema eléctrico.

En cuanto a las zonas afectadas, en la Ciudad de Buenos Aires los cortes de luz alcanzaron a barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza. En el conurbano bonaerense, las localidades más afectadas fueron Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín y Tigre, además de reportes de problemas en Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía y Santos Lugares.

Subtes

El apagón impactó de lleno en el subte porteño, que vieron interrumpidos sus servicios por varios minutos. Emova informó que en este momento, todas las líneas operan con normalidad.

Trenes: ramales cortados y demoras

El servicio ferroviario también sintió el golpe del corte de luz: