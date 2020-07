Cuarentena: Aumentaron 300% las ventas de juguetes sexuales

El aburrimiento generó la búsqueda de nuevas experiencias. Juguetes de "iniciación". El "Pingüino" no está solo en ciudad Gótica. "Rabbit", no es Jessica. Hay "Balas" que no matan. No siempre el "Cucurucho" viene con helado.Y la "aspiradora" no sólo sirve para sacar el polvo.

La pandemia y el consecuente aislamiento social hizo que la gente esté menos ocupada y más aburrida. Y ello produjo la necesidad de experimentar de todo: desde hornear pan en casa hasta la "iniciación" en el mundo de los juguetes sexuales. Desde fines de febrero pasado, hasta mediados de julio, la venta de "chiches" íntimos creció un 300%. Además, los jóvenes se convirtieron en los más demandantes, sin ningún tipo de pudor o tapujo, y exigieron las últimas novedades.