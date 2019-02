SOL PEREZ ESCRACHO A UN TURISTA AL AIRE

Sol Pérez está trabajando como movilera para América y para Net-TV y ayer por la mañana mientras estaba al aire en el programa del Pollo Alvarez, contaba como venía la temporada. En el momento en que hablaba de los escándalos teatrales, en el fondo un turista no paraba de filmarle la cola con su celular, por lo que el conductor interrumpió la nota. “Lo que yo vi desde acá es que él te estaba haciendo un paneo con el celular que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, dejalo ahí. No me gustó lo que estaba haciendo, por eso lo paré”, dijo el Pollo.