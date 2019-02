“Son muchas más las cosas que hago mal que lo que acierto”

Luego reconoció que Marcelo Gómez, por el hecho de haber dirigido la reserva de Vélez y como actual técnico de Godoy Cruz cuenta con ventaja: “El conoce bien a todos los chicos de ahí se verá si tiene una ventaja”.

A su vez agregó: “Haber dirigido a Godoy Cruz fue de lo mejor que me pasó como entrenador y de lo que mas aprendí. No hice una gran cosa, pero algo dejé. No siento que es una revancha, en absoluto. Son etapas que uno cumple y por determinadas decisiones no me han dejado seguir. Algunos se basan en los resultados y otros t¡e bancan un poco más. Pero de los golpes y las decepciones, aprendés. Pero si no cierro el libro, no puedo abrir otro desafío”.

En tanto el experimentado defensor Fabián Cubero sufre una lesión de menisco interno en su rodilla derecha y la semana próxima será intervenido quirúrgicamente. Se pierde lo que falta de la temporada. ¿Seguirá jugando en la próxima temporada?