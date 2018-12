Soplan vientos de cambio en el mundo de los panelistas

Uno de los programas más afectados con la partida de panelistas por propia voluntad u obligados es en El Diario de Mariana, que tiene a su conductora de vacaciones. En lugar de Fabbiani quedó Diego Leuco hasta mediados de febrero, luego el hijo de Alfredo Leuco buscará otros destinos por lo cual también se va del magazine que se emite desde el año 2013.

Ayer Carmela Bárbaro se despidió de la audiencia de El Diario de Mariana (El Trece): “Aprovecho esta oportunidad para despedirme al aire. La verdad que mi idea no es incomodar a ninguno de ustedes con mi situación personal en este momento, no es una fecha fácil para mí. Agradezco al equipo de producción, vestuario y maquillaje”, señaló al aire quien fuera una de las histórica del ciclo de Mariana Fabbiani.

Cuando el jueves se conoció la noticia de que no seguiría en el año electoral, Carmela habló con los medios sobre lo ocurrido en la negociación con la productora Mandarina: “La verdad es que no tengo claro qué fue lo que pasó. Estábamos negociando y me citaron hoy (por el jueves) para decirme que querían charlar conmigo sobre mi desvinculación del programa. Se supone que yo tenía que responder a la oferta económica que me habían hecho para que siguiera, pero después me llamaron para decirme que me quedaba afuera, por lo que nunca llegué a responder si aceptaba o no esa propuesta”.

En cambio, Luis Bremer, otro histórico, tomó la decisión de faltar ayer y eligió el silencio a medias. Fijó su posición en las redes sociales con el retuit de la expresión de solidaridad de sus seguidores y pares periodistas por quedarse sin una fuente de trabajo. Bremer definió su salida como un claro despido.

En el Diario de Mariana el caso de Martín Ciccioli está en suspenso por un problema judicial relacionado con la violencia de género, Karina Iavícoli se pasó a Los Angeles de la Mañana (de la misma productora que Mariana Fabbiani) y Noe Antonelli que asciende a la conducción del ciclo Siempre Show en el canal de cable Magazine (Antes La Previa) junto a Tomás Dente. Ronen Suarc era el que comandaba La Previa y dejó el proyecto para pasarse a la cadena yanqui !E Entertainment. Por si fuera poco, Diego Leuco, ahora en el reemplazo de la conductora se despide del ciclo a mitad de febrero y en su lugar irá Tato Young.

Días pasados, Cinthia Fernández quedó eliminada de Bailando por un Sueño y al otro día le informan que no seguirá más como panelista en Involucrados (América) y para colmo su conductor anuncia delante de ella que los móviles de Mar del Plata quedarán a cargo de su par Sol Pérez. Pero no hay mal que por bien no venga, Angel De Brito la convirtió en Angelita.

De ese ciclo, un mes atrás se desvinculó otra angelita Nequi Galotti por problemas de salud de su marido y ahora debuta en Net TV con el magazine de Pollo Alvarez, Gente Opinando.