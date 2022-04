Stefi Roitman confesó que extraña a su familia

"Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa", escribió en su cuenta de Twitter.

Pero enseguida, realizó una publicación en su cuenta de Instagram con fotos de sus días junto a su marido y sus padres. A modo de descripción, tipeó: "Agradecida principalmente por la salud y la familia. Los amigos incondicionales y el amor que traspasa todo ¡Nos vemos pronto! Semana llena de todo. Indigo. Papá y mamá. Hermana. Mi esposo (el mejor del mundo). Siempre ahí. La familia siempre ahí. Y las amigas de mi vida que me esperan en Argentina. Me siguen apareciendo imágenes en la cabeza, pero acá me quedo".

Su tristeza por el adiós y la incertidumbre sobre la próxima vez que podrá ver a sus padres y amigos generó una ola de sospechas entre sus fans, quienes se preguntaron si realmente disfruta de su rutina tan lejos de todo lo que le es propio en su país natal. Sin embargo, Stefi demostró con este último posteo que está más que feliz con la familia y el hogar que decidió construir junto a Ricky.

Casados a principios de este año, no tardaron en aparecer los rumores de un posible distanciamiento entre Stefi y Ricky. Sin embargo, ambos siempre se empeñaron en desmentir estos comentarios sobre los problemas en la pareja.