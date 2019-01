Sterli quiere “experiencia y calidad” en los refuerzos

En diálogo con FMQ, el dirigente habló sobre las incorporaciones, ya que hasta ahora el único que arribó fue Franco Niell y agregó: “El equipo tiene que reforzarse, se juega mucho en poco tiempo. La realidad nos está demostrando que hace falta darle experiencia y calidad al conjunto. Tenemos que potenciarlo y vamos a hacer los esfuerzos pertinentes. No tengo miedo, pero sí preocupación por la situación”.

Realista y directo, Sterli no sólo habló de la escasez en el mercado, sino de las ventas que puede realizar el club con jugadores jóvenes muy buscados, pero la premisa es no tomar determinaciones apresuradas y va con cautela: “Hay tres o cuatro posibilidades de vender, pero queremos elegir las mejores opciones para ayudar al club financieramente y que esta conducción llegue al final del mandato lo más holgada posible. Por ejemplo, lo de Axel Batista está desestimado, la oferta no nos pareció la indicada”.

En tanto, resta definir qué pasará con los jugadores de Gimnasia y Esgrima La Plata que estaban a préstamo en el Decano, el defensor Nicolás Ortiz y Eric Ramírez, que no serán considerados por Lemos. Al respecto, explicó: “Quilmes no va a cortar ningún vínculo unilateralmente. No queremos que se perjudiquen los jugadores ni los clubes”.