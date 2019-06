¿Pero el Oráculo qué nos dice?Damos paso a Cristina. En primera instancia, vemos la "Princesa del Nautilo". Esta carta es un Hada que marca un estilo, que por más que esté navegando no baja los brazos y jamás se hundirá. Lleva preocupación en sus hombros, pero se abraza a una caracola cuyo colorido posee rayas rojas, y esto demarca fuerza y potencia en decidir.Lo sigue "El Ángel De la Alquimia": esto predice que luchará hasta último momento y sacará una carta de Alquimia, la cual dará vuelta cualquier pronóstico anunciado, dejando a todos perplejos con sus decisión. Y, por último, "El Bastón de Caramelo". Esta Hada dará vuelta todo con un tono de dulzura y encanto, hechizando su entorno a sus pasos, pero, claro, agarrando un Bastón.Conclusión: creo que la ex presidenta tiene varios caminos ya pensados. Es más, puede surgir un contratiempo, como que esté demorada o detenida, y si eso ocurriera habrá un “Vice" esperando, el cual dejará con la boca abierta a todos..El juego de Ajedrez no concluyó todavía.

Ahora veamos a Macri. En primera instancia, vemos a "Mar Tempestuoso". Esta predicción no es muy buena: el mar tiene olajes muy activos y esta vez está picado, no está calmo, y creo que su última decisión no es tan buena en cuanto a su acompañante de fórmula. Sólo se tomó para paralizar a su rival en la detención y no en llevar a cabo otros objetivos que el pueblo necesita. En cuanto a "Soy Kaly", esta carta pertenece a una Diosa del hinduismo. Kali tiene dos polos, muerte y la destrucción, pero también es la diosa de la regeneración y la liberación, es destructora de la maldad y de los demonios. Y, por último, salió "Otoño, la última oportunidad". Esto predice que falta muy poco para el desenlace de opciones. El otoño terminará el día 21 de junio, seguido a la noche de San Juan.Conclusion: las cartas de Macri no son tan buenas. Hay miedos e inestabilidad, y demuestra que la última jugada no fue tan benéfica como se pensó.

Síntesis:Como especialista en Duendes y Hadas, y tratando de ver las cosas a mi nivel y sin saber nada de política, ya que es un tema en el cual no entro (sólo hago mi trabajo), podría decir a modo predicción que se están moviendo cosas para encarcelar a la ex presidenta, jugada que así y todo no saldrá bien ya que cerrara la boca con "nuevo Vice" el cual tendrá hasta mas posibilidades de votos.A nivel vibracional, se trata de una lucha descarnada de poder, sin que nadie piense en el pueblo. Y en mi humilde opinión, que Dios y los Seres Elementales guíen y den Luz a las mentes de quienes lleven la tan difícil misión de gobernar la Argentina.