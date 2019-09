Punto: 4 vueltas y ¡a cobrar!

Cada jugador arroja los dados para determinar el orden de juego. Inicia quien obtiene la mayor suma y le siguen los demás participantes en la dirección de las agujas del reloj. Para desempatar, se hace un tiro extra. Se juega a cuatro vueltas, o sea que cada jugador tiene cuatro turnos completos. El primer participante tira los dados tres veces. Obtienen tantos solo aquellas caras que tienen un punto en el centro, o sea los impares: el 1, el 3 y el 5. El 3, con dos puntos alrededor del punto central, vale 2; el 5, con 4, vale 4 y el 1, que tiene un punto central, vale 1. Los pares (el 2, el 4 y el 6) que no tienen punto central, no cuentan. Un ejemplo: si uno saca 1-2-3 en el primer tiro, se anota 3 puntos. Si saca 3-5-5 en el segundo, se anotará 10 puntos y, si obtiene 2-4-6 en el tercero, no tiene puntaje. Por lo tanto, en esa vuelta habrá sacado 13 puntos.

Hay un tiros que tienen premio extra: es todo aquel en que salgan tres 2, tres 4 o tres 6. Este tiro doblará el puntaje obtenido durante la vuelta y, en lugar de ser considerado como uno de los tres a que tiene derecho el jugador, será un tiro extra. Supongamos que en su primer tiro un jugador saca 3-3-4, obteniendo un puntaje de 4. En la vuelta siguiente saca tres 6. Ese tiro doblará todo su puntaje por esa vuelta. Sigue aún con 4 puntos, pero le quedan dos tiros más. Si logra sacar un final de 12 puntos se deberá anotar 24 por esa vuelta.

Luego pasa los dados al siguiente competidor. Cada, participante hace su apuesta antes de que comience el juego. El vencedor se lleva el pozo, y si se ha acordado de antemano, puede cobrar a cada uno de sus oponentes una suma de acuerdo con la diferencia entre su propio puntaje y el obtenido por ellos.

¡Atención! Puede ocurrir que en algunas ocasiones un jugador no saque ningún 1, 3 o 5 en sus tres tiros y por lo tanto no logre puntaje en esa vuelta. El valor más alto por vuelta es de 36 puntos (tres 5 en cada uno de los tres tiros). Este puntaje puede ser doblado si obtiene un tiro premiado.

Por otro lado, el puntaje promedio por vuelta es de 9 puntos. Cuando un jugador ha sacado tres 2, tres 4 o tres 6, con lo cual duplica su puntaje, puede perder este premio si llega a sacar nuevamente otro triplete antes de que termine su turno.