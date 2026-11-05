La Posta del Encuentro abrirá este domingo a las 18 en el predio frente a la avenida Eva Perón. La jornada incluirá una grilla de música, momentos de oración, intervenciones inclusivas y una transmisión en directo a través de pantallas gigantes.
A pocos días de la visita que el papa León XIV realizará al Pequeño Cottolengo de Don Orione, la Municipalidad de Almirante Brown prepara una jornada de encuentro y vigilia comunitaria en el Parque Don Orione. La actividad comenzará este domingo, a partir de las 18, con acceso libre y gratuito, constituyendo el punto de reunión previo a las actividades del pontífice programadas para el lunes.
El predio de nueve hectáreas, situado en avenida Eva Perón y frente a los tanques de agua, funcionará como epicentro de la convocatoria. Debido a la logística de seguridad implementada para la visita papal, el ingreso al barrio Don Orione permanecerá cerrado al público general, habilitándose cuatro accesos peatonales sobre la avenida principal para encauzar el flujo de asistentes hacia la Posta del Encuentro Papal. Durante la jornada de vigilia y la posterior actividad oficial, se dispondrá una pantalla de doce por siete metros equipada con sistema de sonido integral. A través de ese dispositivo se transmitirá el recorrido del Papa en el Papamóvil, sus actividades en el predio del Cottolengo y la posterior misa que el papa oficiará en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para garantizar la atención y resguardo de los asistentess, las autoridades locales dispondrán un operativo de acompañamiento en los alrededores del parque. Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares detalló que la zona contará con 16 postas de cuidado equipadas con servicios de atención sanitaria, puntos de hidratación, asistencia para la ubicación de personas y presencia de personal policial.
La programación de la vigilia estará articulada en tres momentos centrales: una apertura con espectáculos musicales, un espacio intermedio destinado a la oración, la reflexión y el testimonio de fe, y un cierre musical para acompañar las horas previas a la llegada de León XIV. La propuesta musical reunirá a agrupaciones y solistas de música religiosa y folklórica, entre los que se destacan Filocalia, Kerigma, Mateo 7.2, Luz Gentini, Conversión 180, Resurrección, Apocalipsis, Walx y Gaxon, Andrés Castellano, Sandra Rivero, Rocío Aymará y Agustina Barograf.
Asimismo, la grilla cultural incluirá la participación de jóvenes con discapacidad. Entre las presentaciones confirmadas figuran la murga inclusiva Reciclados, la propuesta del grupo Verte Volar y la representación de la obra teatral Desarma y Sangra el Mundo, pieza que obtuvo la medalla de oro en los recientes Torneos Bonaerenses. La iniciativa busca integrar la expresión artística, el espíritu de la obra de San Luis Orione y los valores de fraternidad que enmarcan la visita apostólica.