Lomas de Zamora: suevos reclamos por la laguna de Santa Catalina

Y aún está la laguna Santa Catalina, imponente reservorio de Lomas de Zamora, parte de la Reserva Natural Provincial Santa Catalina de 728 hectáreas.

Y para evidencias del derrotero de un conflicto vigente, los defensores del medio ambiente la recorrieron antes de las fiestas y tomaron nuevas imágenes del sector para que nadie se equivoque en cuanto a la realidad ambiental. Señalaron, que “la laguna está, a pesar de que en 2008 Covelia S.A. realizó canales en el intento de drenarla, la rellenó parcialmente, y luego construyo un muro de 4 kilómetros de extensión para parcelar su terrenito y, a partir de allí, produjo un gran retraso del natural escurrimiento del agua de los barrios de Villa Independencia, Santa Marta, Villa Albertina hacia la laguna, provocando enormes y reiterados daños por inundaciones”.

El Foro, expresó en su escrito que “no pueden desaparecer a la laguna, aunque funcionarios que aun se pasean rotando por secretarias locales, complicados en causas de corrupción, hayan hecho lobby sobre un Humedal Semipermamente, siendo cómplices y corresponsables en la venta realizada por la Universidad de La Plata”.

Del curso de agua, reclamaron acción municipal en su defensa, y hasta la intervención de la ACUMAR, al tiempo que advirtieron que “continuaremos organizándonos los vecinos en pos de la defensa de nuestra reserva, que es espacio público y de salud para los barrios”.

Desde el mismo sector ambientalista, Leandro Inzeo señaló: “Amo esa reserva. Cómo hacemos para que todos los que vamos podamos acceder y demostrar en fotos con una campaña que nos escuchen. Hay que luchar por ella”.

ADEMÁS:

Temperley: se inundó el bajo nivel y un vecino lo cruzó a nado

Por otro lado, la Red de Areas Protegidas Urbanas de la región Sur, señaló en su página que “existen unas 60 áreas de importancia ecológica en el Area Metropolitana de Buenos Aires”. Y que “es un corredor ecológico donde menos de 1/4 cuenta con protección efectiva, encontrándose la mayoría en peligro por el avance de negocios inmobiliarios, desidia de autoridades y el desconocimiento de gran parte de la comunidad”.

La ley que protege a la reserva Santa Catalina está desde el 2011. Luego de largos años de compromiso y actividad en Lomas de Zamora, los vecinos lograron que se aprobara.

No obstante, después de siete años la situación concreta de la reserva provincial no cambió demasiado. ¿Cuál es el problema? La ley no está reglamentada. Desde aquel momento ninguna autoridad, sea ACUMAR o el OPDS, tomó cartas en el asunto, y a esta altura, el hecho de que la Universidad de La Plata le haya vendido varias hectáreas a la firma Covelia -hace una década- , traba toda acción posterior.

Un vecino de la zona, explica que “hace años que la universidad no se interesa en un sistema de vigilancia, ni en los caminos internos, ni en perímetros, ni en los puntos de acceso del sector bosque”.