SXSW 2019: un compendio de mentes brillantes

Una vez al año, durante diez días, la ciudad de Austin, Texas, se llena hasta el tope para recibir a los creativos y visionarios del mundo de la tecnología, los medios, el diseño, el arte y la sustentabilidad, entre muchos otros tópicos. “En ningún otro festival del mundo se puede ir a un panel de criptomonedas por la mañana y a una Masterclass de guión por la tarde”, asegura Roland Swenson, uno de los directores del festival.

Hay charlas, paneles de debate, clases maestras y presentaciones de todo tipo, en simultáneo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los asistentes tienen que elegir a qué conferencias asistirán durante el día y muchas veces son decisiones dificilísimas. Resulta que al mismo tiempo están, por un lado, Mike Krieger, uno de los fundadores de Instagram, hablando sobre el futuro de las redes sociales y, por otro lado, Tinker Hatfield, la mente creativa detrás de los diseños más famosos de Nike, como los modelos “Air” y “Jordan”, explicando cómo planean incluir las nuevas tecnologías en la próxima década.

Este año, SXSW no se queda atrás en la tendencia mundial y le da un lugar protagónico a las mujeres. Entre ellas, se destaca Priscilla Chan, la esposa de Mark Zuckerberg, que lleva adelante la iniciativa de responsabilidad social más acaudalada del mundo. También estará Bozoma Saint John, quien se encargó de llevar a la cima a marcas tales como Apple Music, Uber y, ahora, Endeavor, una de las consultoras de representación de talentos y marcas más grandes del mundo. Todos los salones del centro de exposiciones y los hoteles de la ciudad, verán pasar una larga lista de mujeres talentosas, desde artistas hasta mentes maestras de la experiencia de usuario y la inteligencia artificial, pasando por activistas y ejecutivas de las empresas más grandes del mundo.

El futuro de los medios también será otro de los temas centrales de SXSW 2019. La frutilla del postre será un debate entre Jill Abramson, una de las periodistas más aclamadas del New York Times durante las últimas décadas, y Jonah Peretti, CEO y fundador de Buzzfeed, y co-fundador de The Huffington Post. También estará Neil Gaiman, autor de novelas y comics, creador de The Sandman, Stardust y la famosa serie de Amazon, American Gods, contando cuál es su visión sobre los contenidos que serán consumidos en los próximos años.

Hace más de 30 años que SXSW no para de crecer. Del 8 al 17 de marzo, se abrirán las puertas del Austin Convention Center otra vez, para dar lugar a este universo de ideas y tendencias, que ponen a hervir la mente de cualquiera en cuestión de minutos. Por este evento han pasado grandes del calibre de Mark Zuckerberg, Elon Musk y Obama. Este año, no se quedará atrás. Perderse un festival como este, es como haber pasado de largo por Florencia durante el Renacimiento.