Talleres cortó la mufa y festejó ante la UAI Urquiza

T alleres y la UAI Urquiza llegaban al partido, casi en terapia intensiva. El local con once encuentros sin triunfos, logró cortar la larga sequía ganadora y la UAI Urquiza acumula ahora nueve encuentros sin victorias, en cuyo lapso anotó solamente un tanto. Por ello, el triunfo de Talleres tiene un enorme valor, fundamentalmente en el aspecto anímico. Muy preocupante lo del Furgón y la continuidad de Christian Bassedas pende de un hilo.