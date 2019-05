Pero hay que prestar atención a la seguridad. Para protegernos ante cualquier estafa durante estos días o el resto del año, te compartimos una serie de consejos elaborados por la firma experta en seguridad Sophos para realizar compras online de forma segura, evitar estafas y robo de información:

1-Utilizar un filtro web. Los filtros impiden la navegación por sitios web conocidos por ser usados para ejecutar estafas, ataques phishing o propagación de malware.

2-Usar gestores de contraseñas. Estos gestores crean contraseñas aleatorias, las recuerdan y las introducen por nosotros, sin que tengamos la necesidad de recordar complejas contraseñas. Tienen la capacidad de detectar un sitio fraudulento o de phishing e impedir su acceso.

3-Si parece demasiado bueno para ser verdad, prestá atención. Los ciberdelincuentes y estafadores presentan ofertas atractivas difíciles de rechazar y para ello recurren a la ingeniería social y usan marcas reconocidas, amigos y familiares para generar confianza y parecer legítimos. Es muy importante estar alerta y si algo parece extraño y demasiado bueno para ser real, desconfiá porque posiblemente sea fraudulento o malicioso.

4-Revisar los extractos bancarios con regularidad. Dado que eliminar toda amenaza de estafa es bastante complicado, podemos reducir la posibilidad de ser víctima de una estafa o phishing comprobando los extractos bancarios y teniendo un control especial de los gastos que estén fuera de lo normal. Además, es importante revisar los correos electrónicos de confirmación de compra para asegurarnos que no se están realizando movimientos fraudulentos sin nuestro conocimiento.

5-Cuidar cómo y dónde te conectás. Los smartphones nos permiten acceder a internet y consultar las ofertas en cualquier momento y lugar, ¿pero son seguras las redes WiFi desde las que nos conectamos? Los ciberdelincuentes simulan las redes WiFi gratuitas de las cafeterías o espacios públicos con la intención de acceder a los dispositivos de sus víctimas. Si no estás convencido de que una red es segura, es mejor usar tu conexión 3G/4G.

6-Vigilar donde hacemos “clic”. Tanto las compañías legítimas como los ciberdelincuentes juegan con la presión del tiempo y muestran ofertas con cronómetro cuenta atrás como estrategia de ventas para generar un impulso de compra en el consumidor. Es posible que recibas ofertas atractivas con límite de tiempo, por lo que es importante detenerse, pensar y controlar nuestros impulsos antes de comprar para no caer en trampas de phishing por error. No hagas “clic” si no estás 100% seguro de que la web es legítima y de confianza.

7-¡Cuidado con el typosquatting! Aunque lo parezca, no nos referimos a un nuevo Pokemón. El typosquatting es un término que se refiere a la técnica que usan los ciberdelincuentes al aprovechar los errores tipográficos que los usuarios cometemos por la prisa al escribir en los dispositivos, especialmente en los smartphones, y así redirigirnos a páginas web y dominios previamente registrados que simulan ser webs legítimas y que pueden infectarnos con virus o software malicioso.