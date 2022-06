Juana Repetto habló sobre los rumores de que Ricardo Darín es su padre

No es mentira que Reina Reech y Ricardo Darín tuvieron un amorío de jóvenes, pero ese amor no fue lo suficiente como para tener hijos. Juana Repetto contó que una vez que supo lo que se decía en la tele sobre ella y su supuesto padre, empezó a llamar “papá” a Darín y “hermano” al Chino Darín (hijo verdadero del reconocido acto).

Juana indicó que se enteró gracias a Ricardo sobre los rumores, ya que vivían uno al frente del otro y un día Darín le mostró lo que se estaba diciendo sobre ellos. “Yo no sabía, como que se hablaba un montón de esto, pero yo no lo sabía. Y yo vivía enfrente de Ricardo, y él me decía ´¿vos sabes esto?’, y me pongo a googlear y ahí me entero de todo y digo ‘soy parecida, igual’”, explicó entre risas.

Su madre, Reina Reech, tampoco le dio una mayor importancia al tema y le afirmó a Juna: “nunca en los 8 años lo cagué a tu papá, con Ricardo estuve a los 18 y no lo vi nunca más”.

Sin embargo, el que parece que no se tomó bien las cosas fue Nicolás Repetto, dado que Juana confesó que su padre había hablado sobre tema en Sábado Bus con Jorge Rial y “habló como preocupado, como que no es joda (el tema)”.

La actriz reconoció que su padre le dijo de ir a Chile a hacerse un ADN para confirmar la paternidad, pero ella le respondió que no iba a hacer eso y que estaba segura de lo que le había dicho su madre.